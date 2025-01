Psoriasis : l'inflammation pourrait expliquer les problèmes gastriques

L'ESSENTIEL Le psoriasis est une maladie cutanée chronique.

Les personnes atteintes ont plus de risques de souffrir de troubles intestinaux.

La maladie augmente l'inflammation au niveau des intestins, ce qui peut provoquer différents troubles, dont la maladie de Crohn.

Des lésions rouges, des plaques et des squames : le psoriasis est une maladie de peau chronique. Elle peut avoir un impact important sur l’estime de soi et sur la qualité de vie. Mais des recherches ont aussi révélé qu’elle aurait un lien avec la santé gastro-intestinale. Selon une nouvelle étude, réalisée par des chercheurs de l’université suédoise d’Uppsala, les personnes atteintes ont plus de risques de souffrir de troubles gastro-intestinaux à cause de l’inflammation provoquée par la maladie. Leurs résultats sont parus dans la revue spécialisée Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease.

Psoriasis : l’inflammation touche la peau et les intestins

"Des recherches antérieures ont montré que les personnes atteintes de psoriasis ont plus de problèmes gastro-intestinaux que la population générale, explique Maria Lampinen, chercheuse à l’université d’Uppsala. Cependant, nous ne savions pas grand-chose sur les raisons de ce phénomène." Pour le comprendre, la scientifique suédoise et son équipe ont recruté 33 personnes, dont 15 étaient atteintes de psoriasis. Aucun des participants n’avait reçu de diagnostic de maladie gastro-intestinale.

Les scientifiques suédois ont réalisé différents prélèvements pour observer les cellules immunitaires. "Il s’est avéré que les personnes atteintes de psoriasis présentaient un nombre plus élevé de certains types de cellules immunitaires dans leur intestin grêle, et que ces cellules présentaient des signes d’activité pro-inflammatoire, développe la spécialiste. Il est intéressant de noter que nous avons trouvé le même type de cellules immunitaires dans les poussées cutanées des patients atteints de psoriasis, ce qui suggère que l’inflammation de la peau peut avoir un impact sur l’intestin, ou vice versa."

Le psoriasis et ses effets difficilement visibles sur les intestins

Les chercheurs ont aussi constaté que la moitié des patients atteints de psoriasis présentaient une "perméabilité accrue de la barrière intestinale" aussi appelée intestin poreux. Le terme désigne les cas où la muqueuse intestinale ne joue plus son rôle protecteur, ce qui entraîne la fuite de bactéries et de diverses substances à travers la barrière intestinale et provoque une inflammation. "Ces mêmes patients ont également signalé davantage de symptômes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales et des ballonnements que les patients ayant une barrière intestinale normale, poursuivent les auteurs. Ils présentaient également des taux élevés de substances inflammatoires dans leurs intestins." Ces différents patients souffraient tous d’une forme bénigne de psoriasis et n’avaient aucune inflammation intestinale visible par gastroscopie. Pour les auteurs, les changements observés lors de cette étude pourraient expliquer pourquoi les personnes atteintes de psoriasis ont souvent des problèmes gastro-intestinaux et un risque accru de développer la maladie de Crohn.