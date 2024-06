Psoriasis : un quart des patients ont aussi des problèmes d’arthrite

L'ESSENTIEL Des plaques rouges recouvertes de squames sur la peau, auxquelles s’ajoutent des douleurs articulaires : un quart des personnes souffrant de psoriasis seraient également affectées par des symptômes d’arthrite, selon une étude.

Des plaques rouges recouvertes de squames sur la peau, auxquelles s’ajoutent des douleurs articulaires : pas moins d’un quart des personnes (25 %) souffrant de psoriasis seraient également affectés par des symptômes d'arthrite. C’est ce qui ressort des premiers résultats de l’étude internationale HYPOCRATES Prospective Observational Study (HPOS), menée jusqu’à présent auprès de 3.000 personnes atteintes de cette maladie chronique cutanée.

Un tiers des patients atteints de psoriasis aura des problèmes articulaires

Pendant trois ans, les chercheurs des universités d'Oxford, de Manchester (Royaume-Uni) et de l’University College Dublin (Irlande) ont suivi les patients pour voir qui parmi eux sera aussi affecté par des problèmes articulaires. Les participants devaient remplir des questionnaires en ligne et envoyer par courrier de petits échantillons de sang en se piquant le doigt.

"Le chiffre de 25 % [soit 712 patients] confirme les connaissances actuelles selon lesquelles jusqu'à un tiers développera une arthrite psoriasique, une pathologie qui associe l'inflammation et la douleur des articulations et des tendons aux symptômes du psoriasis", peut-on lire dans un communiqué.

"L’arthrite psoriasique peut être débilitante, confie un Britannique atteint de la maladie depuis des années. Chez moi, c'est aussi assez aléatoire. Je peux être bien pendant des jours, puis tout d'un coup, je suis cloué au lit par des douleurs articulaires. Les seules articulations qui n'ont pas été affectées sont mes coudes. Partout ailleurs, j'ai souffert de poussées, même dans la mâchoire."

Identifier les patients à risque d’arthrite psoriasique pour les traiter préventivement

Le même patient ajoute : "Les médecins généralistes ne sont pas toujours assez qualifiés pour repérer les symptômes, qui peuvent se manifester de différentes manières. Recevoir un diagnostic est souvent un soulagement." Tout l’enjeu, selon les auteurs de l’étude, est donc de prédire quels patients atteints de psoriasis sont les plus à risque de développer l’arthrite, afin de les diagnostiquer et les traiter précocement. "Ces personnes pourraient bénéficier de soins préventifs, comme des médicaments ou des interventions sur le mode de vie tels que l'exercice et la gestion du stress", soulignent les chercheurs.

L’étude HPOS n’en est qu’à ses débuts : les universités prévoient de recruter un total de 25.000 personnes atteintes de psoriasis pour récolter davantage de données sur le lien entre psoriasis et arthrite, et identifier les facteurs de risque d’arthrite psoriasique, notamment les éventuels "changements génétiques".