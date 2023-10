Maladie de peau ou rhumatisme : qu’est-ce que le psoriasis ?

L'ESSENTIEL La population concernée par le psoriasis présente une prévalence de 4,4%, soit environ 2,4 millions de personnes en France.

Le psoriasis peut se manifester au niveau de la peau (psoriasis cutané) et/ou des articulations (rhumatisme psoriasique).

Le psoriasis est une maladie dont on ne guérit pas, mais dont on peut maîtriser les poussées.

La population concernée présente une prévalence de 4,4 %, soit environ 2,4 millions de personnes en France. "En tant que maladie dysimmunitaire, le psoriasis se développe chez des personnes à terrain génétique prédisposant sous l’influence de facteurs favorisants (traumatismes, infections, médicaments, autres facteurs environnementaux)", précise l’association France Psoriasis.

Maladie de peau : le psoriasis cutané

Le psoriasis cutané se caractérise par des lésions squameuses de couleur rouge accompagnées d’une réaction inflammatoire, car les cellules de l’épiderme se renouvellent de façon accélérée et excessive (en 4 à 5 jours au lieu de 28 jours habituellement). La peau ne se protège pas, devient sensible à son environnement extérieur et de fortes démangeaisons apparaissent.



Le psoriasis cutané se présente sous différentes formes : on le dit en plaques (le plus courant), inversé (plis), en gouttes, pustuleux palmo plantaire et, pour les formes rares, nummulaire, érythrodermique ou pustuleux généralisé. Les principales localisations se situent au niveau du cuir chevelu, des genoux, des coudes, de l’interfessier, des parties génitales voire sur tout le corps.

Psoriasis : le rhumatisme psoriasique

Le psoriasis peut aussi toucher les articulations. Il s’agit alors d’un rhumatisme inflammatoire chronique touchant les articulations périphériques (arthrites) et parfois la colonne vertébrale ou l'insertion des tendons (enthèses).

Il se caractérise par des douleurs inflammatoires : réveil nocturne, dérouillage matinal important de plus de 30 minutes, aggravation des symptômes au repos avec une amélioration de la douleur lors de l’exercice physique. Comme tout rhumatisme inflammatoire, il peut être associé également à une grande fatigue.

Rhumatisme psoriasique ou cutané : le psoriasis est incurable mais se soigne

Le psoriasis est une maladie dont on ne guérit pas, au même titre que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie ou le diabète. Mais c’est une pathologie dont on peut maîtriser les poussées. "Les traitements ont pour objectif de lutter contre l’inflammation et le renouvellement accéléré des kératinocytes afin d’obtenir le « blanchiment » des plaques. Parallèlement, le patient retrouve un « bien-être » cutané, soulagé de ses démangeaisons, de ses douleurs et de la desquamation incessante de ses plaques", conclut France Psoriasis.