Psoriasis : « le chemin reste encore long pour en finir avec les idées reçues »

À l’occasion de la journée mondiale du Psoriasis, l’association France Psoriasis publie les résultats d'une enquête menée par l’institut de sondage Opinion Way qui mesure les perceptions, les connaissances et les idées reçues des Français au sujet de cette maladie visible dans certains cas par des plaques rouges sur la peau surmontées de lamelles blanches.

Premier enseignement du sondage : 64% des personnes interrogées ne savent pas ce qu’est le psoriasis ou en ont seulement entendu parler. 81% des répondants qui disent savoir exactement ce qu’est le psoriasis ou qui en ont déjà entendu parler ne savent pas que le psoriasis est génétique. 60% des Français pensent toujours que c’est psychologique, et si 68% savent que la maladie se soigne, 77% pensent que l’on peut en guérir alors que cela reste incurable. "49% ne savent pas non plus que la pathologie est douloureuse" peut-on également lire dans le rapport.



En présence d’une personne atteinte par le psoriasis, 35% des sondés déclarent aussi qu’ils tenteraient d’éviter tout contact physique (vs 27% en 2016) et 1⁄4 des Français disent qu’ils seraient mal à l’aise. Par ailleurs, s’ils étaient atteints de psoriasis, 4 Français sur 5 déclarent qu’ils adapteraient leur tenue vestimentaire pour cacher leur maladie, et 3 Français sur 5 que cela aurait un impact sur la première rencontre avec leur conjoint.

77% des personnes atteintes de psoriasis souffrent dans leur vie sociale

Selon un autre volet du rapport, 62% des sondés ne se sentent pas informés sur le psoriasis (dont 19% pas du tout) et 87% sont en attente d’éléments de compréhension : 41% sur les causes, 51% sur les traitements médicaux disponibles et 41% sur les solutions alternatives pour soulager les symptômes.



Enfin, 77% des personnes atteintes de psoriasis souffrent dans leur vie sociale, 71% dans leur vie affective, 60% dans leur vie sexuelle et 62% dans leur vie familiale.

Psoriasis : "pour en finir avec les idées reçues"

"Malgré la reconnaissance des lourdes incidences médicales et sociales de la maladie par l’OMS en 2014, France Psoriasis ne peut que constater une absence de politiques publiques volontaristes pour mettre en œuvre le plan d’action pourtant recommandé dans notre pays", écrit l’association de patients dans un communiqué de presse.



"Le chemin à parcourir reste encore long pour en finir avec les idées reçues et pour que les malades soient enfin mieux pris en charge. C’est pourquoi nous lançons le 23 octobre une campagne de sensibilisation auprès du grand public intitulée “Psoriasis : quand on te dit” ", conclut Bénédicte Charles, Présidente de France Psoriasis.



Le psoriasis est une maladie inflammatoire, chronique, dysimmunitaire et non contagieuse qui concerne 2,4 millions d’individus en France. Il peut se manifester au niveau de la peau (psoriasis cutané) et/ou des articulations (rhumatisme psoriasique).