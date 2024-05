Psoriasis : peut-on réduire les poussées grâce à l'alimentation ?

L'ESSENTIEL Plusieurs traitements permettent aujourd’hui de réduire les symptômes du psoriasis, mais chez certains patients, l’alimentation est également un moyen d’améliorer la qualité de vie.

Les aliments inflammatoires peuvent en effet jouer un rôle dans les poussées et la gravité des symptômes, comme les viandes transformées, les desserts riches en sucre, les aliments riches en graisses saturées et trans, les aliments ultra-transformés, l’alcool ou encore les boissons gazeuses.

À l’inverse, le régime méditerrannéen qui est notamment composé de fruits et légumes, d’huile d’olive, de céréales complètes, de légumineuses et de noix, peut aider à diminuer certains symptômes.

2 % de la population est touchée par le psoriasis, une maladie inflammatoire chronique qui se manifeste principalement par des squames décolorées, des plaques ou des éruptions cutanées en relief sur la peau. Cette dermatose est multifactorielle : ce sont plusieurs facteurs environnementaux et génétiques associés qui la déclenchent. Souvent bénigne, elle présente tout de même des formes sévères dans 20 % des cas, avec des lésions cutanées étendues et/ou d’autres atteintes, notamment articulaires. Si plusieurs traitements permettent aujourd’hui de réduire les symptômes chez une majorité de patients, l’alimentation est également un moyen d’améliorer la qualité de vie. Explications avec le dermatologue Dr Anthony Fernandez qui a publié un article dans le magazine santé de la clinique de Cleveland.

Psoriasis : d’où viennent ces plaques sur la peau ?

Ces plaques, généralement douloureuses et irritantes, surviennent en raison d’une réponse inflammatoire trop forte : le système immunitaire cible ses propres cellules cutanées saines, créant un cycle d’inflammation et de gonflement, ce qui entraîne une surproduction de cellules cutanées et une accumulation de squames. Dans certains cas sévères, les personnes atteintes peuvent développer un rhumatisme psoriasique ou une inflammation des articulations.

Bien qu’aucun aliment ne peut en lui-même déclencher le psoriasis, certains aliments sont susceptibles de provoquer une inflammation.

Les aliments à éviter quand on souffre de psoriasis

Les viandes transformées, les desserts riches en sucre, les aliments riches en graisses saturées et trans, les aliments ultra-transformés, l’alcool ou encore les boissons gazeuses, peuvent provoquer une inflammation et une irritation généralisées de l’organisme. En consommer trop souvent peut également augmenter la quantité globale de graisse corporelle. Or, de nombreuses études ont montré que cette hausse de gras peut entraîner une inflammation à plus long terme, augmentant les risques de développer un psoriasis. Mais, comme le rappelle le Dr Fernandez, il n'existe pas encore de preuves scientifiques solides prouvant que certains aliments spécifiques provoquent une poussée de psoriasis chez les patients. “Des stratégies telles que bien manger, faire de l’exercice et dormir suffisamment sont toutes des clés pour minimiser les risques de poussées”, explique-t-il. Si certains individus améliorent leur condition grâce à l’alimentation, il faut “considérer cela comme une exception”, et certainement pas comme quelque chose que tout le monde devrait faire. “Il y a de fortes chances que les personnes atteintes de psoriasis modéré à sévère aient toujours besoin de médicaments”, ajoute-t-il.

Le dermatologue préconise à ses patients de tenir un journal alimentaire et de prendre des notes sur ce qu’ils ressentent lorsqu’ils mangent certains aliments ou, au contraire, lorsqu’ils les évitent. Ces informations peuvent en effet être utiles au médecin, afin d’établir un régime nutritionnel adapté. “Chacun est unique et peut avoir un déclencheur unique pour sa maladie.”

Psoriasis : quels sont les aliments à privilégier ?

Si vous cherchez à combattre l’inflammation qui déclenche le psoriasis, le médecin conseille de vous concentrer sur une alimentation saine et équilibrée, composée majoritairement de :

-fruits et légumes riches en fibres : légumes-feuilles, myrtilles, carottes, poires, etc ;

-protéines de haute qualité : haricots rouges, lentilles, pois chiches, yaourt grec, œufs, etc ;

-graisses saines présentes dans des aliments comme les avocats, l’huile d’olive extra vierge et les noix ;

-acides gras oméga-3 présents dans des poissons comme le saumon sauvage, le hareng ou le thon et l’huile de lin.

Vous pouvez également avoir la main légère sur le curcuma, une épice bien connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et si vous recherchez un régime “modèle” à suivre, le médecin conseille le régime méditerranéen, bien connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. “Le régime méditerranéen est celui que la plupart des gens recommandent lorsqu’ils discutent de la manière dont on peut modifier son alimentation pour améliorer son psoriasis, dit-il. Ce régime implique des aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils sont faibles en gras. Ils sont faibles en calories. Et la plupart d’entre eux sont naturels.”