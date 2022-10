Thrombose : les 3 signes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL La thrombose veineuse est responsable d’un décès sur quatre dans le monde.

La phlébite profonde peut conduire à une embolie pulmonaire, une obstruction par un caillot sanguin d’une artère pulmonaire ou de l’une de ses branches.

Chaque année, la Journée mondiale de la thrombose est célébrée le 13 octobre. Depuis dix ans, une campagne de sensibilisation mondiale est menée par la Société internationale de thrombose et d’hémostase (ISTH) afin d’alerter sur les signes de la maladie.

Qu’est-ce que la thrombose veineuse ?

Dans l’Hexagone, on recense 50.000 à 100.000 cas annuels de thrombose. Également appelée "phlébite", elle se caractérise par la formation d’un caillot de sang dans une veine. Dans une majorité des cas, elle atteint les membres inférieurs, en particulier les mollets.

"Lors d'une phlébite, le caillot peut se former dans une veine superficielle, petite veine située entre la peau et les muscles (veine saphène). Dans ce cas, il s'agit d'une phlébite superficielle encore appelée 'paraphlébite' ou 'périphlébite'. Elle est bénigne, sauf si elle est associée à une thrombose veineuse profonde, ce qu'il faut toujours rechercher", explique Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Une thrombose veineuse profonde est due à la formation d’un ou de plusieurs caillots dans une veine profonde qui peuvent se déplacer dans la circulation sanguine et se loger dans les poumons. Une embolie pulmonaire, une obstruction d’une artère pulmonaire ou de l’une de ses branches, peut alors survenir.

Quels sont les symptômes associés à une phlébite ?

La phlébite superficielle provoque généralement une douleur ainsi qu’une rougeur sur la zone concernée. La paraphlébite se situe généralement au niveau d’une varice qui ressemble à un cordon rouge et chaud.

Les symptômes de la thrombose veineuse profonde sont plus distinctifs par rapport à ceux de la phlébite superficielle. On identifie notamment :

une douleur du mollet qui peut s’étendre à l'ensemble de la jambe. Cette manifestation est présente dans 60 % des cas et peut entraîner une sensation de lourdeur au niveau de la jambe ;

une douleur du mollet qui peut s’étendre à l'ensemble de la jambe. Cette manifestation est présente dans 60 % des cas et peut entraîner une sensation de lourdeur au niveau de la jambe ; un œdème du mollet qui peut être associé à un durcissement et un à gonflement du mollet jusqu’à la cuisse. Une coloration bleuâtre/violette au niveau de la région concernée peut atteindre ce membre ;

un œdème du mollet qui peut être associé à un durcissement et un à gonflement du mollet jusqu’à la cuisse. Une coloration bleuâtre/violette au niveau de la région concernée peut atteindre ce membre ; une hausse de la température cutanée qui se traduit par une peau plus chaude au toucher

Dans certains cas, la thrombose veineuse est asymptomatique. Elle peut être diagnostiquée lors d’un bilan médical pour une autre pathologie. "Les caillots sanguins sont souvent négligés car leurs symptômes peuvent ressembler à ceux de nombreuses autres maladies (…) Il est absolument crucial que les professionnels de la santé et le grand public connaissent les signes, les symptômes et les facteurs de risque afin que les caillots sanguins soient traités le plus rapidement possible", souligne le Professeur Beverley Hunt, présidente du comité directeur de la Journée mondiale de la thrombose et experte internationale en thrombose et en hémostase, dans un communiqué.

Thrombose : comment traiter une phlébite ?

La Société internationale de thrombose et d’hémostase (ISTH) indique que les caillots sanguins sont "la cause sous-jacente des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des thromboses veineuses profondes (TVP), les trois principales causes de mortalité cardiovasculaire". Il est donc indispensable et urgent de traiter une phlébite superficielle qui peut évoluer en thrombose veineuse profonde.

Pour une phlébite superficielle, le médecin peut préconiser un traitement anticoagulant administré par voie sous-cutanée. Une compression veineuse par un bandage peut également être réalisée. L’objectif est d’éliminer les risques de survenue d'une thrombose veineuse profonde et de traiter la paraphlébite pour limiter les récidives.

"Lorsque la thrombose veineuse superficielle des membres inférieurs est associée à une thrombose veineuse profonde, c'est le traitement de cette dernière qui est suivi", peut-on lire sur Ameli Santé. En cas de phlébite profonde, un traitement par anticoagulants doit être rapidement commencé. Il permet ainsi d’éviter l’augmentation de la taille du caillot et son déplacement qui peut être responsable d'une embolie pulmonaire.