Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de souffrir de perte d'audition

L'ESSENTIEL D’après l’Inserm, un adulte français sur quatre est touché par une forme de déficience auditive.

466 millions de personnes dans le monde seraient touchées d'une déficience auditive "handicapante" d’après l’OMS.

La perte d'audition est "deux fois plus fréquente chez les personnes atteintes de diabète que chez celles qui n'en sont pas atteintes": voilà la conclusion de lAssociation américaine du diabète concernant le lien entre diabète et perte de l’audition.

30% plus élevé

Les personnes atteintes de pré-diabète sont également touchées: leur taux de perte auditive est 30 % plus élevé que chez les celles dont la glycémie est normale, rapporte l’association.

De nombreuses personnes souffrent des deux pathologies en même temps et on ignore encore ce qui en est la cause. "Il est possible que les taux élevés de glucose sanguin associés au diabète endommagent les petits vaisseaux sanguins de l'oreille interne, de la même manière que le diabète peut endommager les yeux et les reins", suggère l'association.

4 millions de personnes

On distingue deux grands types de diabète : celui de type 1, qui touche environ 6 % des diabétiques, et celui de type 2 qui en touche plus de 90 %. Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, cette maladie chronique est caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le sang, l'hyperglycémie. En France, près de 4 millions de personnes en sont atteintes.

Concernant la perte d’audition, l’association conseille de surveiller quelques signes, qui sont d’ailleurs plus souvent remarqués par l’entourage que par la personne touchée: le fait de demander fréquemment aux autres de répéter, d'avoir des difficultés à suivre les conversations impliquant plus de deux personnes ou encore d’avoir besoin d’augmenter le volume de la télévision ou de la radio trop fort.