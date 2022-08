Diabète : deux minutes de marche après manger limite le risque !

L'ESSENTIEL En France, le diabète touche plus fréquemment les hommes que les femmes, sauf dans les territoires d’outre-mer. En 2020, un homme sur cinq âgé de 70 à 85 ans et une femme sur sept âgée de 75 à 85 ans étaient traités pharmacologiquement pour un diabète

Plus de 4,5 millions de personnes en France sont diabétiques, mais environ 1 million d’entre elles l’ignorent, selon Santé Publique France.

Le diabète est « l’un des principaux tueurs au monde », avec l’hypertension artérielle et le tabagisme, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La "petite balade digestive" aurait plus de vertus qu'on ne croit... Réduction de la tension artérielle et du taux de mauvais cholestérol, boost des fonctions cognitives, diminution du stress, ou encore régulation du poids : la marche à pied est, d'évidence, bonne pour la santé.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Sports Medicine, vient même confirmer que se dégourdir les jambes pendant quelques minutes après le repas peut nous préserver du risque de développer un diabète de type 2. Et pour cause : marcher après une bonne tablée aiderait l'organisme à réguler sa glycémie, à savoir son taux de glucose/sucre dans le sang, trop élevé chez les diabétiques.

Sept études décortiquées

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’université de Limerick, en Irlande, ont compilé sept études analysant les liens entre l’activité après le repas du soir et des indices de la santé cardio-vasculaire et métabolique.

Dans le détail, les participants ont dû se tenir debout ou marcher entre deux et cinq minutes, toutes les 20 à 30 minutes, au cours d'une journée. Les scientifiques ont observé que leur taux de glycémie augmentait après le dîner, mais redescendait progressivement grâce à la marche à pied. Logique : au cours d'une activité physique, les muscles viennent puiser dans le glucose disponible dans le sang.

Au moins 1h après le repas

Si, d'après les chercheurs, l’idéal est une promenade de 15 minutes, même une petite balade de deux à cinq minutes permettrait ainsi d’obtenir des résultats. Quant au moment opportun pour commencer sa déambulation, il se situe entre 60 et 90 minutes après le repas, moment où la glycémie est à son apogée et que les muscles absorbent un maximum de sucre.

Selon les scientifiques, en effet, c'est en évitant ainsi les pics et les pertes de glycémie qu'on limite le risque d’apparition à long terme d’un diabète de type 2. Pour rappel, cette maladie, qui touche plus de 4,5 millions de personnes en France, selon le Centre européen d’étude du diabète, peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et une hypertension artérielle.

A noter que si la marche à pied n'est pas votre fort, vous pouvez la remplacer par une autre activité de faible intensité, comme du jardinage ou du ménage. L'essentiel est de bouger régulièrement après le dessert !