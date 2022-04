Un médicament pour traiter la surdité : une alternative à l’implant auditif ?

L'ESSENTIEL Un traitement qui permet d’améliorer l'audition a été mis au point par des chercheurs du MIT

Ce médicament a été conçu pour être injecté directement dans l'oreille des patients

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en lien avec la startup Frequency Therapeutics ont mis au point un nouveau type de thérapie régénérative pour améliorer l’audition. Injecté directement dans l’oreille, ce médicament stimule la croissance des cellules ciliées de l'oreille interne et permettrait de ne pas avoir recours à un implant auditif.

Améliorations de la perception de la parole

Un traitement qui semble apporter des améliorations rapides et durables : lors de la première étude clinique sur plus de 200 patients, des améliorations statistiquement significatives de la perception de la parole chez certains participants ont été constatées après une seule injection, et certaines réponses ont duré près de deux ans.

C’était une priorité pour les chercheurs puisque la perception de la parole est “l'objectif numéro un de l'amélioration de l'audition et le besoin numéro un des patients", a déclaré le cofondateur et directeur scientifique de Frequency, Chris Loose. "Certaines des personnes participants aux essais n'ont pas pu entendre pendant 30 ans, et pour la première fois, elles ont dit qu'elles pouvaient aller dans un restaurant bondé et entendre ce que leurs enfants disaient", a déclaré Professeur Robert Langer du MIT.

Programmer les cellules progénitrices

En pratique, la technique est celle qui consiste à utiliser de petites molécules pour programmer les cellules progénitrices, des cellules proches des cellules souches de l'oreille interne, afin de créer les minuscules cellules ciliées qui permettent d’entendre.

Les cellules progénitrices résident dans l'oreille interne et génèrent des cellules ciliées in utero, mais elles deviennent dormantes avant la naissance et ne se transforment plus jamais en cellules plus spécialisées telles que les cellules ciliées de la cochlée. Les humains naissent avec environ 15 000 cellules ciliées dans chaque cochlée. Ces dernières meurent avec le temps et lorsqu'elles sont exposées à des bruits forts ou à des médicaments, notamment certaines chimiothérapies et certains antibiotiques, et ne se régénèrent jamais.

Impact énorme sur la société

La possibilité de restaurer l'audition apporterait une contribution importante à la résolution d'un problème qui touche plus de 40 millions de personnes aux États-Unis et des centaines de millions d'autres dans le monde, et aurait un impact énorme sur la société.

En effet, la perte d'audition peut entraîner l'isolement, la frustration et un bourdonnement débilitant dans les oreilles, appelé acouphène. Elle est également étroitement liée à la démence

"L'ouïe est un sens tellement important ; elle relie les gens à leur communauté et cultive un sentiment d'identité", a déclaré Jeff Karp, membre de la faculté affiliée aux sciences et technologies de la santé de Harvard-MIT.

L’avenir de la médecine régénérative

Les fondateurs pensent que leur approche - l'injection de petites molécules dans l'oreille interne pour transformer les cellules progénitrices en cellules plus spécialisées - offre des avantages par rapport aux thérapies géniques, qui peuvent reposer sur l'extraction des cellules d'un patient, leur programmation en laboratoire, puis leur acheminement vers la bonne zone.

"Les tissus de l'ensemble de l'organisme contiennent des cellules progénitrices, de sorte que nous entrevoyons un large éventail d'applications", a expliqué M. Loose. "Nous pensons que c'est l'avenir de la médecine régénérative".