Grossesse : des échographies plus fiables et plus rapides grâce à l’IA

L'ESSENTIEL L'intelligence artificielle pourrait rendre les échographies de grossesse plus rapides et fiables, en réduisant la durée de l'examen de 40 %.

Selon une récente étude, les résultats des échographies assistées par l’intelligence artificielle seraient plus fiables que celles classiques.

Ce temps gagné pourrait permettre aux échographistes de consacrer plus de temps aux soins des patientes.

L’intelligence artificielle (IA) pourrait révolutionner la prise en charge des femmes enceintes. D'après une nouvelle étude, publiée dans la revue NEJM AI, l’utiliser pour les échographies de grossesse pourrait réduire de 40 % la durée de cet examen, tout en obtenant des résultats plus fiables.

Les échographies assistées par l’IA sont plus rapides

Lors de leurs travaux, les scientifiques se sont concentrés sur l’échographie de grossesse du deuxième trimestre, qui se déroule lors de la 20ème semaines de grossesse, ou 22ème semaines d’aménorrhée. "Naturellement, cette [échographie] à 20 semaines [de grossesse] peut être une période angoissante pour les parents, car ils découvrent la santé de leur enfant, indique le Dr Thomas Day, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Nos recherches ont montré que les examens assistés par l'intelligence artificielle sont précis, fiables et plus efficaces. Nous espérons que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces examens permettra aux échographistes de gagner un temps précieux et de se concentrer sur les soins aux patients, rendant ainsi l'expérience plus confortable et rassurante pour les parents."

Les chercheurs ont testé leur IA sur 78 femmes enceintes et 58 échographistes. Chaque participante a passé deux échographies : une classique et une assistée par l’IA. Lors de ces examens, celles aidées par l’IA ont automatiquement pris plusieurs milliers de clichés de chaque mesure fœtale. L’échographiste humain, lui, n’en prend que trois par examen et est obligé de faire des pauses, de sauvegarder les images et de réaliser ses mesures pendant l'analyse.

Les chercheurs ont réussi à mesurer la rapidité entre les deux types d’échographie. Avec l'IA, les échographistes ont pu identifier les anomalies presque deux fois plus rapidement, ce qui permet de réduire la durée de l’examen de 40 %.

Des résultats plus fiables

Cette rapidité ne diminue pas l’efficacité de l’échographie, bien au contraire. D’après les scientifiques, les résultats des échographies assistées par l’IA étaient plus fiables que les mesures manuelles. "Notre étude montre que la combinaison de l'intelligence artificielle de pointe et de l'expertise humaine pourrait rendre ces analyses beaucoup plus rapides et plus faciles à réaliser, tout en conservant leur précision et leur fiabilité, explique Le professeur Reza Razavi, autre principal auteur de l'étude. C'est un excellent moyen d'améliorer l'expérience du personnel [et des] soins [pour les] mères et [les] bébés." Le temps gagné par l’IA pourrait ainsi permettre aux échographistes d'en passer moins sur l'examen et plus avec les futurs parents.