Cancer du sein : 10 questions clés à poser à son oncologue après le diagnostic

“Vous avez un cancer du sein.” Une phrase difficile à entendre pouvant sans grand étonnement entraîner une sidération, voire un état de choc… Et, comme a pu le constater l’oncologue Dr Jame Abraham, réfléchir à la suite et avoir une conversation profonde avec son médecin peut donc s’avérer très difficile. À ce titre, le spécialiste a publié une liste d’une dizaine de questions pour aider les malades à surmonter cette épreuve. “Gardez à l’esprit que votre médecin n’aura peut-être pas toutes les réponses immédiatement. Il aura peut-être besoin de plus de temps pour vous évaluer”, indique-t-il en préambule. Il insiste néanmoins : “Plus vous êtes informé en tant que patient, plus vous pouvez participer activement et en toute confiance aux décisions relatives à vos soins.”

Mon cancer du sein est de quel type ?

Il existe plusieurs types de cancer du sein par ordre de fréquence : les carcinomes canalaires infiltrant, les lobulaires infiltrant, les papillaires et les mucineux. “Cela varie en fonction de leur type histologique c’est à dire à partir de quelles cellules le développement du cancer du sein se déroule”, détaille le centre Léon Bernard. Plusieurs sous-catégories existent ensuite : le cancer du sein hormonodépendant, le cancer du sein triple négatif, le cancer du sein HER2 surexprimé, le cancer du sein métastatique, le cancer du sein chez les personnes âgées, le cancer du sein carcinome in situ.

Quelle est la taille de ma tumeur ?

Connaître la taille de la tumeur est important car c’est un facteur qui va jouer dans le choix du traitement.

Le cancer touche-t-il mes ganglions lymphatiques ?

Les ganglions lymphatiques sont des organes en forme de haricot, situés sous les aisselles et ailleurs dans le corps, et sont un élément essentiel du système immunitaire. “Lorsque les cellules cancéreuses du sein se sont propagées aux ganglions lymphatiques, nous pouvons discuter d’options de traitements plus agressifs, comme la chimiothérapie”, indique l’oncologue.

À quel stade est mon cancer ?

Les stades, de 0 à IV reflètent la taille de la tumeur et sa propagation (métastases). “Un stade plus élevé signifie une tumeur plus grosse et une distribution plus large des cellules cancéreuses, explique le Dr Abraham, comme lorsque le cancer s'est propagé du sein au foie, aux poumons ou au cerveau.” Le stade peut également déterminer si vous êtes éligible aux essais cliniques qui offrent des options de traitement plus récentes.

Quel est le grade de ma tumeur ?

Les grades vont de 1 à 3 et indiquent la rapidité à laquelle les cellules cancéreuses se propagent. “Il est possible d'avoir une tumeur de stade I relativement petite et contenue, mais qui est aussi de grade 3, un cancer plus agressif”, précise l’oncologue.

Quel est mon statut de récepteur d’œstrogène et de récepteur de progestérone (ER/PR) ?

Les œstrogènes et la progestérone sont des hormones qui peuvent jouer un rôle dans la propagation du cancer du sein car les cellules cancéreuses peuvent avoir des récepteurs hormonaux leur permettant d’exploiter la régulation de la croissance cellulaire normale par le corps. Pour connaître le statut ER/PR, il faut faire une biopsie mammaire pour obtenir un échantillon des cellules cancéreuses. Environ 70 % des personnes atteintes d’un cancer du sein sont ER/PR-positives, dont les perspectives sont meilleures que pour les tumeurs ER/PR-négatives.

Quel est mon statut HER2 ?

HER2 signifie “récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain”. C’est un autre type de récepteur de signal de croissance qui peut être présent sur les cellules cancéreuses du sein. Environ 25 % des cancers du sein sont HER2-positifs. Ce diagnostic est à la fois négatif et positif : d’un côté, ces tumeurs ont tendance à se développer plus rapidement mais de l’autre, il existe des médicaments pouvant cibler le récepteur de croissance HER2.

De quels types de traitements aurai-je besoin ?

Chirurgie ? Chimiothérapie ? Radiothérapie et/ou autres médicaments ? De nombreux traitements existent pour traiter le cancer du sein et plusieurs d’entre eux sont souvent associés pour obtenir des résultats optimaux.

Dois-je participer à un essai clinique ?

“Quel que soit le stade du cancer du sein, un essai clinique bien mené pourrait être la meilleure option thérapeutique, souligne le Dr Abraham. Si vous êtes éligible à un tel essai, votre médecin pourra répondre à toutes vos questions concernant votre participation afin que vous puissiez déterminer si cela vous convient.”

Quels types de tests génétiques vais-je faire ?

Il existe deux types de tests génétiques :

-les tests germinaux qui révèlent si vous êtes porteur d’un gène vous exposant à un risque élevé de cancer du sein ou d’autres cancers, comme les mutations BRCA1 ou BRCA2 ;

-les tests somatiques qui permettent d’analyser le génome des cellules cancéreuses pour détecter des mutations survenues spécifiquement dans la tumeur et prédire la réponse à un traitement ciblé.