Couple : comment gérer ma jalousie ?

Lorsque l'on souffre d'une jalousie excessive, les conséquences peuvent être très importantes dans les relations amoureuses, amicales, familiales ou même professionnelles. C'est pourtant vers soi-même qu'il faut chercher la cause de cette insécurité profonde.

Existe-t-il plusieurs façons d'être jaloux ?

Nous faisons tous l'expérience du sentiment de jalousie dès l'enfance avec l’arrivée d'un autre enfant ou les premiers échanges avec ses pairs. Ce sentiment primaire continue d'exister à l'âge adulte, et peut prendre plusieurs formes : une jalousie préventive : toutes les pensées sont dirigées vers la prévention de l'infidélité ; Une jalousie anxieuse : différents scénarios catastrophes sont imaginés et augmentent l'anxiété ; Une jalousie réactive : le plus souvent en réaction après une trahison.

La jalousie est-elle une preuve d'amour ?

La jalousie est une émotion incontournable au cours d'une relation amoureuse. Cette volonté de vouloir conserver sa relation peut être vécue comme une preuve d'amour. Pourtant, il est possible d'aimer sans que cette jalousie ne vire à l'obsession de posséder et de contrôler l'autre.

Peut-on apprendre à gérer sa jalousie ?

Que ce soit à cause d'un événement traumatisant de son passé, ou d'un manque de confiance en soi, il est toujours possible d'apprendre à mieux contrôler sa jalousie :

Apprendre à se valoriser pour avoir confiance en l'amour de son partenaire : prendre conscience qu'il ou elle nous aime pour ce qu'on est permet de se concentrer sur les aspects positifs de son couple. La même situation peut se rencontrer avec un employeur qui vous a choisi pour vos compétences.

Ne pas se laisser tenter par la surveillance ou l'espionnage des réseaux sociaux, du téléphone, des mails ou des poches de son partenaire. Cela ne fera qu'aggraver le doute et la suspicion.

Se concentrer sur soi-même et sur les côtés positifs de son couple plutôt que d'imaginer toujours le pire.