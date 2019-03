Peut-on trouver l'amour sur les applications de rencontre ?

Entre les applications et les sites de rencontres, la concurrence est rude. De plus en plus de choix s'offrent aux utilisateurs, permettant d'affiner leurs recherches. Avec près de 21 % des Françaises et 33 % des Français qui ont déjà surfé sur ces sites, leur popularité témoigne de cette nouvelle façon de se rencontrer. Pour autant, cela signifie-t-il que l'on peut y trouver l'amour ?

Presque un couple sur dix s’est connu sur internet

D'après une étude réalisée par l'Institut national des études démographiques (Ined), c’est à présent 9 % des couples qui se sont rencontrés via une application ou un site de rencontre. Pour les secondes unions, lorsque les personnes sont divorcées ou séparées d'un premier partenaire, les couples formés grâce à internet sont alors de 10 %.

Le lieu de travail, les soirées entre amis et les lieux publics restent les lieux de rencontre privilégiés pour la plupart des couples. Cependant, avec un couple sur 10 qui se connaît sur internet, les sites de rencontres commencent à s'imposer comme une valeur sûre pour certains.

Une grande majorité se connecte pour des relations occasionnelles ou sexuelles

Avec une fréquentation de plus en plus importante des jeunes (un sur 4 reconnaît utiliser au moins un site), la plupart des utilisateurs se connectent pour des rencontres brèves.

D'après une enquête IFOP, 72 % des hommes et 47 % des femmes reconnaissent avoir eu une relation sexuelle sans lendemain via une application ou un site de rencontre.

Une fréquentation encore tabou

Même si cette pratique se banalise, seul 28 % des personnes inscrites en parlent à leur entourage et 21 % à certaines personnes seulement de leur entourage. Souvent perçus comme la dernière chance de rencontrer quelqu'un, les sites de rencontres sont pourtant une manière comme une autre de trouver l'amour.



