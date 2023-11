Pourquoi la quête du bonheur peut-elle être source de frustration ?

L'ESSENTIEL Poursuivre le bien-être à tout prix peut parfois se transformer en un piège insidieux, laissant place à la frustration et au découragement.

Anniversaire, vacances... Nous avons tous fait l'expérience de situations quotidiennes qui devraient nous procurer du bonheur et qui finalement apportent de la déception. Il faut savoir l'accepter, car nous n'avons jamais réellement le contrôle sur les événements et la réalité.

En acceptant l'imprévisibilité de la vie, nous acceptons aussi que notre existence est complexe, tout comme notre bonheur.

La recherche constante du bonheur peut parfois se transformer en un piège insidieux, laissant place à la frustration et au découragement. Poursuivre le bien-être à tout prix peut devenir une quête qui nous échappe, laissant un sentiment d'inconfort et de déception.

Le paradoxe de la recherche du bonheur

Si nous sommes neurologiquement programmés pour rechercher le plaisir et éviter la douleur, la pression de nos sociétés modernes, axées sur le bien-être constant, peut parfois nous entraîner dans des situations où la recherche du bonheur devient paradoxale.

Ainsi, investir notre énergie dans des activités censées apporter du bien-être peut aussi apporter des résultats tout sauf joyeux. Malgré nos meilleures intentions, cette quête du bonheur peut conduire à la frustration.

Prendre conscience de l’absence de contrôle sur le bonheur

Nous avons tous fait l'expérience de situations quotidiennes qui devraient nous procurer du bonheur et qui finalement apportent de la déception : organisation d’un anniversaire, vacances entre amis, etc. Des recherches en psychologie positive ont ainsi démontré que nous avons tous un concept et une idée très standardisée de ce que sont les activités positives : passer du temps avec ses amis, parler de sa gratitude, aider les autres ou occuper son temps libre par exemple.

Seulement, nous avons tendance à oublier que nous n'avons jamais réellement le contrôle sur les événements et la réalité. C'est donc ce décalage entre ce que nous attendons et ce qui se passe réellement qui peut être source de souffrance et donner l'impression que plus on cherche le bonheur et plus il nous échappe.

Le bonheur n'est pas une recette universelle

Comprendre que le bonheur n'est pas une formule universelle, mais plutôt une exploration personnelle, permet de mieux ajuster nos attentes et de trouver le bien-être là où il réside véritablement.

Finalement, cette déception dans la quête du bonheur peut être très utile pour ajuster ses attentes en sélectionnant mieux ses activités, ses relations et son mode de vie. En acceptant l'imprévisibilité de la vie, nous acceptons aussi que notre existence est complexe, tout comme notre bonheur.

