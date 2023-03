Bonheur : voici le classement des pays où l'on est le plus heureux en 2023

L'ESSENTIEL Pour la sixième année consécutive, la Finlande est le pays le plus heureux au monde.

La Lituanie se trouve désormais à la 20ème place du classement du World Happiness Report.

Sur les 150 pays évalués, on retrouve l’Afghanistan à la 137ème place et le Liban à la 136ème place.

Selon le récent classement du World Happiness Report, relayé par CNN, la Finlande est, pour la sixième année consécutive, le pays le plus heureux du monde.

Les pays nordiques en tête du classement des nations les plus heureuses

Ce rapport, commandé par les Nations unies, a examiné différentes données d’enquêtes mondiales menées auprès d’habitants de plus de 150 pays. Il a classé les nations les plus heureuses, celles qui sont les plus malheureuses et celles qui se situent entre les deux. Le niveau de bonheur a été mesuré à partir de l’évaluation moyenne de la vie au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022, soit en pleine pandémie de Covid-19.

Malgré les confinements et la propagation de la Covid-19, la bienveillance est 25 % plus élevée qu’elle ne l’était avant la pandémie. "La bienveillance à l'égard des autres, en particulier l'aide aux étrangers, qui a augmenté de façon spectaculaire en 2021, est restée élevée en 2022 (…) Même au cours de ces années difficiles, les émotions positives sont restées deux fois plus fréquentes que les émotions négatives, et les sentiments de soutien social positif deux fois plus forts que les sentiments de solitude", a noté John Helliwell, l'un des auteurs du rapport, à CNN.

Quelles sont les 20 nations les plus heureuses ?

Les pays nordiques comme la Finlande, le Danemark, l’Islande, la Suède et la Norvège sont considérés comme des pays où il fait bon vivre. Ces régions ont toutes obtenu d’excellents résultats sur les critères utilisés par le rapport pour mesurer le bien-être des populations. Ces pays détiennent notamment une très bonne longévité en bonne santé, une générosité au sein de leurs communautés, une faible corruption et une importante liberté d’expression.

Au sein du classement, les 20 pays les plus heureux au monde sont :

1. Finlande 2. Danemark 3. Islande 4. Israël 5. Pays-Bas 6. Suède 7. Norvège 8. Suisse 9. Luxembourg 10. Nouvelle-Zélande 11. Autriche 12. Australie 13. Canada 14. Irlande 15. États-Unis d'Amérique 16. Allemagne 17. Belgique 18. République tchèque 19. Royaume-Uni 20. Lituanie

Cette année, la Lituanie a fait son entrée dans le top 20 des pays les plus heureux au monde tandis que le France le quitte et termine à la 21ème place.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a également impacté le bien-être de leurs populations. Désormais, la Russie occupe la 70ème place et l'Ukraine la 92ème. Cependant, même si le bonheur des Ukrainiens a été grandement touché par les dégâts dûs à cette guerre, "les évaluations de la vie en septembre 2022 sont restées plus élevées qu'au lendemain de l'annexion de 2014, soutenues désormais par un sentiment plus fort d'objectif commun, de bienveillance et de confiance dans les dirigeants ukrainiens", peut-on lire dans le rapport.

Aux dernières positions du classement, on retrouve l’Afghanistan à la 137ème place et le Liban à la 136ème place.