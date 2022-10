Bonheur : quelle est la période la moins heureuse de notre vie ?

L'ESSENTIEL La France se trouve à la 20ème place du classement des pays où l’indice de bonheur est le plus élevé au monde.

Les femmes ont été plus nombreuses à avoir vécu une "période de bonheur marquante".

Quelle période de notre vie nous a le plus procuré du bonheur ? C’est la question que s’est posée Begoña Álvarez, une scientifique de l’université de Vigo en Espagne. Pour y répondre, elle a décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Social Indicators Research.

Dans le cadre de ces travaux, elle a interrogé 17.322 adultes, âgés de 50 à 80 ans, qui habitaient dans 13 pays européens. Pour les besoins de l’enquête, les volontaires ont dû répondre à ces trois questions : "En regardant votre vie, y a-t-il eu une période distincte pendant laquelle vous avez été plus heureuse que pendant le reste de votre vie ?" ; "Si oui, quand cette période de bonheur a-t-elle commencé ?"; "Quand cette période s’est-elle arrêtée ?".

Bonheur : le début de l’adolescence, la période la plus compliquée de notre vie

"Le milieu de la vie n'est pas perçu comme la période la moins probable de la vie la plus heureuse", a indiqué Begoña Álvarez. D’après les résultats, tous les participants ont déclaré que le début de l’adolescence, plus précisément de 10 à 14 ans, était la période la moins épanouissante de leur vie. En revanche, ils ont indiqué qu’ils étaient très heureux durant les quatre premières années de la trentaine, soit entre 30 et 34 ans.

"Ces tendances persistent même après avoir contrôlé les associations au bien-être, et elles sont plutôt stables entre les sexes, même si elles présentent une certaine variabilité entre les pays européens", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.