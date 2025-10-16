Fertilité : la piste de spermatozoïdes robotisés pilotés vers les ovules

L'ESSENTIEL Des spermatozoïdes ont été modifiés pour devenir des microrobots pilotables dans le système reproducteur féminin.

Ils peuvent délivrer des médicaments avec une grande précision dans l’appareil reproducteur.

Cette technologie ouvre de nouvelles voies pour traiter l’infertilité et certaines maladies gynécologiques.

Et si la solution à certains problèmes de fertilité ou de traitements gynécologiques se trouvait dans les spermatozoïdes eux-mêmes ? Des chercheurs de l’université de Twente, aux Pays-Bas, ont réussi l’exploit de transformer des cellules sexuelles humaines en microrobots pilotables à distance, capables de naviguer avec précision dans le système reproducteur féminin. La prouesse, publiée dans la revue npj Robotics, a été rendue possible grâce à l’imagerie par rayons X et à des nanoparticules magnétiques.

Une fusion inédite entre biologie et robotique

"Jusqu'à présent, il était quasiment impossible de visualiser les spermatozoïdes dans le corps humain", explique Islam Khalil, chercheur principal de l’étude, dans un communiqué. Trop petits, trop légers, presque transparents aux rayons X, ils échappaient aux méthodes d’imagerie classiques. L’idée des chercheurs a donc été de recouvrir ces cellules vivantes de nanoparticules magnétiques d’oxyde de fer. Résultat : elles deviennent non seulement visibles aux rayons X, mais aussi contrôlables grâce à des champs magnétiques.

Ces spermatozoïdes augmentés, testés dans un modèle anatomique grandeur nature en 3D, peuvent ainsi être guidés vers des zones inaccessibles du système reproducteur, comme les trompes de Fallope ou l’utérus. Avec cette technologie, c’est donc une médecine de précision se dessine, où le médicament est directement chargé dans la cellule. "Nous transformons les systèmes naturels de transport cellulaires en microrobots programmables", souligne Khalil.

Vers de nouvelles pistes contre l'infertilité

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Non seulement ces spermatozoïdes "bioniques" pourraient transporter des médicaments directement au bon endroit et cibler des pathologies comme le cancer de l’utérus ou l’endométriose, mais ils pourraient aussi révolutionner la compréhension de la fécondation. Visualiser en temps réel le trajet des spermatozoïdes dans l’appareil génital féminin pourrait lever le voile sur les causes de certaines infertilités inexpliquées, et même améliorer les techniques de fécondation in vitro.

Des tests de biocompatibilité sont prometteurs : après 72 heures, aucune toxicité n’a été détectée sur des cellules utérines humaines. Toutefois, les chercheurs avancent prudemment : aucune expérience in vivo n’a encore été réalisée. A suivre.