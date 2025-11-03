Fragilité des personnes âgées : et si les vieux chiens offraient une solution ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont suivi 87 rottweilers mâles dont l'âge les rendait comparables à des centenaires chez les humains.

Ils ont découvert que plus les chiens étaient stérilisés jeunes, plus leur risque de décès lié à la fragilité en vieillissant était élevé.

Ils ont conclut que l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HHG), qui régule la production de testostérone, joue un rôle important dans le développement de la fragilité.

Pour trouver des solutions permettant de vieillir en bonne santé, les chercheurs se sont maintes fois penchés sur la vie et les dossiers médicaux de centaines de personnes. Une équipe du The Gerald P. Murphy Cancer Foundation de son côté a décidé d’étudier… les très vieux chiens.

En analysant le vieillissement du meilleur ami de l’Homme, l'étude montre que l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HHG), système de régulation de la production de testostérone, joue un rôle important dans le développement de la fragilité, un facteur de risque de chute et d’hospitalisation chez les personnes âgées.

Plus les chiens sont stérilisés jeunes, plus leur risque de décès lié à la fragilité est élevé

Pour mieux comprendre les causes de la fragilité et ses facteurs de risque, les chercheurs ont suivi 87 rottweilers mâles âgés. Il s’agissait de participants à l’étude Exceptional Aging in Rottweilers Study (EARS) qui réunit des chiens ayant vécu 30 % plus longtemps que la moyenne, soit l’équivalent de centenaires chez les humains. Leur dossier stipulait leurs antécédents médicaux (comme la stérilisation), des échantillons de tissus ou de sang et des questionnaires remplis par les maîtres. Leurs scores de fragilité ont été évalués régulièrement jusqu’à leur mort. L’ensemble des données ont été analysées.

"Les chiens mâles ayant eu la plus courte durée d'exposition testiculaire présentaient un risque de mortalité très élevé lié à la fragilité en fin de vie, tandis que les conséquences de la fragilité croissante sur la mortalité étaient annulées chez les mâles ayant la plus longue durée d'exposition gonadique (testicule)", explique David J. Waters, docteur en médecine vétérinaire et directeur du Centre d'études sur la longévité exceptionnelle de la Fondation Murphy.

Face à ces résultats, les chercheurs concluent que l'axe HHG joue un rôle important dans la régulation de l'impact de la fragilité en fin de vie.

Fragilité : le maintien de la fonction de l’axe HHG pourrait réduire les risques

Pour l’équipe, le maintien de la fonction de l’axe HHG et par effet domino de la production de testostérone pourrait être un bon moyen de lutter contre la fragilité chez les personnes âgées.

"Les résultats de la recherche élargissent l’intérêt actuel porté au rôle des hormones gonadiques dans le développement de la fragilité chez les hommes âgés pour inclure une considération distincte, mais complémentaire : l’influence significative que la fonction gonadique exerce sur les conséquences néfastes de la fragilité", conclut M. Schafer de l'Université Baylor dans un communiqué.