Progéria : les gènes des super centenaires pourraient soigner les enfants qui vieillissent trop vite

L'ESSENTIEL Un "gène de longévité", appelé LAV-BPIFB4, a été identifié chez les super centenaires.

Des chercheurs ont découvert que lorsqu'il était introduit dans des cellules d'enfants souffrant de progéria, le vieillissement cardiaque était ralenti.

Cette découverte pourrait aider à développer des traitements contre la maladie génétique rare.

Entre 100 et 200 enfants souffrent de progéria dans le monde. Cette maladie génétique très rare les conduit à vieillir prématurément et à mourir de complications cardiovasculaires entre 6 et 20 ans. Il n’y a actuellement aucun traitement pour guérir cette pathologie.

Mais un nouvel espoir pourrait venir des super centenaires, soit les personnes qui vivent plus de 110 ans. Des chercheurs de l’université de Bristol (UK) et de l'IRCCS MultiMedica (Italie) ont découvert que le gène de longévité, trouvé au sein de cette population, pourrait aider à préserver le cœur des patients atteints de progéria.

Le gène de longévité protège les cellules contre la progérine

La progéria, aussi appelée syndrome d’Hutchinson-Gilford, est causée par la mutation du gène LMNA. Elle entraîne la production d'une protéine : la progérine. Cette dernière endommage les cellules en perturbant la structure de leur noyau. Les tissus voient alors leurs capacités à se réparer et à se renouveler altérées. Cela provoque un vieillissement accéléré chez les malades, surtout au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. L’équipe s’est demandée si le gène de longévité repéré chez les centenaires, de son nom scientifique LAV-BPIFB4, pouvait contrer ce mécanisme.

Pour le vérifier, les scientifiques ont tout d’abord injecté le gène à des souris souffrant de la progéria et présentant des problèmes cardiaques similaires à ceux des enfants touchés par la maladie. "L'équipe a constaté qu'une seule injection du gène de la longévité a aidé à améliorer la fonction cardiaque, en particulier la façon dont le cœur se détend et se remplit de sang – appelée fonction diastolique", expliquent les auteurs. Ils ont aussi remarqué que les dommages des tissus cardiaques (fibroses) ainsi que le nombre de cellules âgées dans le cœur ont diminué. Le gène semble aussi avoir stimulé la croissance de nouveaux petits vaisseaux sanguins.

Après ces premiers résultats prometteurs, les chercheurs ont testé l’effet du gène de longévité sur des cellules humaines de patients. L'ajout de LAV-BPIFB4 aux cellules conduisait à une réduction des signes de vieillissement et de fibrose, sans changer directement les niveaux de progérine. "Cela suggère que le gène contribue à protéger les cellules des effets de la progérine, plutôt qu'à la supprimer. Il est important de noter que le traitement ne cherche pas à éliminer la progérine, mais plutôt à aider l'organisme à faire face à ses effets toxiques", ajoute le communiqué.







Progéria et gène des centenaires : vers un nouveau traitement ?

"Notre recherche a identifié un effet protecteur d'un "gène de longévité" des super centenaires contre le dysfonctionnement cardiaque de la progéria dans les modèles animaux et cellulaires", souligne le Dr Yan Qiu, chercheur honoraire au Bristol Heart Institute de l'Université de Bristol. Cette découverte, présentée dans la revue Signal Transduction and Targeted Therapy, pourrait aider à développer de nouveaux traitements contre le vieillissement cardiaque prématuré causé par la progéria ainsi que d’autres pathologies.

"Nous menons actuellement de nombreuses études pour étudier le potentiel du LAV-BPIFB4 à contrer la détérioration des systèmes cardiovasculaire et immunitaire dans diverses pathologies, dans le but de traduire ces résultats expérimentaux en un nouveau médicament biologique", confirme la professeure Annibale Puca, chef du groupe de recherche à l'IRCCS MultiMedica.





