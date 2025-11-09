Diabète : Pourquoi la metformine limite les effets positifs de l’activité physique

C’est un effet secondaire inattendu. Pour prévenir ou prendre le charge le diabète de type 2, les professionnels de santé recommandent des changements de mode de vie : cela inclut l’alimentation mais aussi l’exercice physique, bénéfique pour les patients. En parallèle, des traitements médicamenteux peuvent aider à réguler la glycémie, comme la metformine. Or, selon une étude parue dans Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, elle atténue les effets positifs du sport.

Metformine : un traitement du diabète, prescrit depuis près de 20 ans

Les auteurs rappellent que depuis 2006, il est conseillé aux médecins de recommander aux patients souffrant d'hyperglycémie de prendre de la metformine tout en pratiquant une activité physique. "La plupart des professionnels de santé partent du principe que 1 + 1 = 2", explique Steven Malin, professeur au Département de kinésiologie et de santé de la Faculté des arts et des sciences et auteur principal de l’étude. En somme, ils estiment que les deux stratégies combinées permettront d’obtenir de meilleurs résultats."Le problème, c'est que la plupart des données probantes montrent que la metformine atténue les bienfaits de l'exercice physique."

Avec son équipe, il a testé cette hypothèse auprès de 72 adultes. Ils étaient tous à risque de syndrome métabolique, un ensemble de troubles qui augmentent le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Les participants à l'essai ont été répartis en quatre groupes avec différents niveaux de pratique physique, et soit un placebo soit de la metformine. Tous ont été suivis pendant 16 semaines par les chercheurs.

Diabète de type 2 : les bienfaits du sport sont réduits en cas de traitement par metformine

"Les résultats étaient sans équivoque : l'exercice physique seul améliorait la sensibilité vasculaire à l'insuline, ce qui signifie que les vaisseaux sanguins répondaient mieux à l'insuline et permettaient une meilleure irrigation des muscles, observent les auteurs. Ceci est important car la capacité de l'insuline à dilater les vaisseaux sanguins favorise le transport du glucose hors du sang vers les tissus, ce qui abaisse la glycémie après les repas." Mais dans le groupe de patients sous metformine, ces bienfaits étaient atténués. "Le médicament a également réduit les gains en capacité aérobie et les effets positifs sur l'inflammation et la glycémie à jeun", poursuivent-ils. Quelle que soit l’intensité de l’exercice physique, les effets du traitement étaient les mêmes.

Sport et diabète : comment expliquer les effets de la metformine ?

Pour l’heure, les scientifiques peinent à expliquer pourquoi la metformine atténue les bénéfices du sport. Selon Steven Malin, cela pourrait être lié au mécanisme d'action du médicament. "La metformine agit en partie en bloquant certaines parties des mitochondries, ce qui réduit le stress oxydatif et améliore la régulation de la glycémie. Cependant, cette même inhibition peut interférer avec les adaptations cellulaires induites par l'exercice, notamment l'amélioration de la fonction mitochondriale et de la capacité aérobie, développe-t-il. Autrement dit, le processus même qui confère à la metformine son efficacité pourrait empêcher l'organisme de répondre pleinement à l'entraînement physique."

Il prévient toutefois que les personnes traitées avec ce médicament ne doivent pas arrêter de le prendre. En revanche, les professionnels de santé doivent s’interroger sur l’intérêt de combiner les deux approches. "Nous devons déterminer la meilleure façon de recommander l'exercice physique en complément de la metformine, poursuit Steven Malin. Nous devons également étudier les interactions entre les autres médicaments et l'exercice afin d'élaborer de meilleures recommandations à destination des médecins, pour aider les patients à réduire leur risque de maladies chroniques."