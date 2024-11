Diabète de type 2 : quelles sont les solutions pour lutter contre cette maladie métabolique ?

L'ESSENTIEL "Chez les patients souffrant d’obésité et de diabète de type 2, une perte de poids de plus de 5 % à 10 % améliore le contrôle glycémique, les niveaux de lipides et la pression artérielle", selon Jean-Marie Bard, professeur émérite de biochimie et praticien hospitalier en pharmacie.

Pour perdre et maîtriser son poids, il conseille de miser sur le régime méditerranéen, qui est "reconnu pour ses nombreuses vertus."

Le spécialiste recommande aussi de pratiquer une activité physique régulière et d’arrêter de fumer afin de diminuer sa glycémie.

4 millions. C’est le nombre de Français qui vivent avec le diabète de type 2, qui représente environ 90 % des cas de diabète. Pour rappel, cette maladie chronique est caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le sang, appelé "hyperglycémie", qui expose à de nombreuses complications (AVC, infarctus du myocarde, rétinopathie, insuffisance rénale…). Si le diabète de type 2 survient avec à l’âge ou à cause d’une prédisposition génétique, il est aussi souvent lié à l’évolution des modes de vie, d’après le ministère de la Santé. Ainsi, l’une des premières actions pour prendre en charge cette pathologie métabolique est d’adopter des habitudes de vie saines.

Régime méditerranéen : "une perte de poids de plus de 5 % à 10 % améliore le contrôle glycémique"

"Chez les patients souffrant d’obésité et de diabète de type 2, la réduction de poids constitue l’une des pierres angulaires du traitement. Une perte de poids de plus de 5 % à 10 % améliore le contrôle glycémique, les niveaux de lipides et la pression artérielle. Cela passe, dans un premier temps, par un changement de régime alimentaire", a déclaré Jean-Marie Bard, professeur émérite de biochimie et praticien hospitalier en pharmacie, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 7 novembre dernier. Plus précisément, le spécialiste recommande d’opter pour le régime méditerranéen, qui est "reconnu pour ses nombreuses vertus".

L’expert conseille de :

Consommer de nombreux fruits et légumes

Limiter les apports en acides gras saturés au profit d’acides gras mono ou poly-insaturés

Manger des céréales complètes

Ingérer des fruits à coques et des graines comme les amandes ou les noix

Modérer sa consommation de viande rouge et privilégier les viandes maigres

Favoriser la consommation de poisson et de fruits de mer

Réduire la consommation de sel au profit de la consommation d’épices

Diminuer la consommation de produits ultra-transformés

Arrêter de fumer et pratiquer une activité physique régulière en cas de diabète

"Tout ne repose pas sur l’alimentation, il est également vivement recommandé de pratiquer une activité physique régulière, car cela contribue à diminuer la glycémie, le mauvais cholestérol, stabiliser la tension artérielle, réduire la résistance à l’insuline ou encore favoriser le sommeil. On préconise 150 minutes par semaine d’activité d’intensité modérée, soit 5 séances de 30 minutes. Les activités possibles sont la marche, le cyclisme de plus de 15 km/h, la danse, l’aquagym ou le jardinage. Sinon, 75 minutes par semaine d’activité d’intensité vigoureuse en faisant de la course à pied, du tennis ou de la natation", a expliqué le professeur avant d’ajouter que l’arrêt de la cigarette est aussi primordial chez les diabétiques, car le tabac provoque une instabilité de la glycémie. "En cas de sevrage tabagique, il est important d’être accompagné par un professionnel de santé."