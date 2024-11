Maladies métaboliques : quels sont les facteurs de risque ?

L'ESSENTIEL "Par rapport à 2021, le nombre de personnes diabétiques devrait augmenter de 6 % en 2030 et 7 % en 2045. La majorité de ces cas concernent le diabète de type 2."

Cette maladie chronique se traduisant par l’hyperglycémie est l'une des caractéristiques du syndrome métabolique, un ensemble de troubles dont la composante clé est le prédiabète.

L’obésité, la sédentarité, l’hypertension, une prédisposition génétique, l’âge, une alimentation déséquilibrée et un manque d’activité physique sont de facteurs de risque de développer un état prédiabète et de diabète de type 2.

Composition corporelle, glycémie, pression sanguine, taux de cholestérol et de triglycérides. Ce sont les principaux axes autour desquels s’articule la santé métabolique. "Depuis plusieurs années, on constate une forte augmentation des maladies métaboliques, en particulier du diabète de type 2. Cela constitue un véritable enjeu de santé publique", a déclaré Samy Hadjadj, professeur d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, praticien hospitalier au CHU de Nantes, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 7 novembre dernier. En effet, d’après les dernières estimations, 61 millions d’Européens vivent avec un diabète, soit un adulte sur 11. En France, cela représente 4 millions de personnes, et 2 à 3 millions de personnes sont en situation de prédiabète. "Par rapport à 2021, le nombre de personnes diabétiques devrait augmenter de 6 % en 2030 et 7 % en 2045. La majorité de ces cas concernent le diabète de type 2."

Le diabète de type 2, l'une des caractéristiques du syndrome métabolique

Pour rappel, le diabète de type 2 est marqué par une hyperglycémie chronique, due à une insuffisance d'insuline et/ou une résistance à son action. Cette pathologie, qui évolue souvent en silence, est fréquemment découverte à l’apparition de complications, notamment cardiovasculaires. Les symptômes incluent fatigue, troubles de la vision, engourdissement des extrémités, sécheresse buccale, cicatrisation lente et infections cutanées récurrentes, affectant lourdement la qualité de vie des patients.

Le diabète de type 2 est l'une des caractéristiques du syndrome métabolique. Longtemps asymptomatique chez certaines personnes, ce syndrome est un ensemble de troubles qui se caractérise par la présence simultanée d’au moins trois des cinq critères suivants : graisse abdominale, élévation des triglycérides, diminution du HDL cholestérol, hypertension artérielle ou hyperglycémie à jeun. Une composante clé du syndrome métabolique ? Le prédiabète. Il s’agit d’un état où la glycémie est anormalement élevée sans atteindre les seuils diagnostiques du diabète.

Prédiabète, diabète de type 2 : pourquoi surviennent-ils ?

"On le sait : l’âge est un facteur de risque du diabète de type 2, qui est plus fréquent après 45 ans. Une prédisposition génétique, c’est-à-dire quand un parent proche (père, mère, frère ou sœur) est ou en a été atteint, peut aussi favoriser la survenue de cette maladie chronique caractérisée par l’hyperglycémie. Mais, le diabète est également souvent lié aux modes de vie", a expliqué le médecin. En effet, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée et un manque d’activité physique, soit moins de 30 minutes par jour, peuvent être en cause. L’hypertension, l’obésité et le surpoids sont aussi responsables de l’apparition du diabète de type 2. Un tour de taille élevé, qui donne une image simple de l’excès de graisse accumulé au niveau de l'abdomen, est également un facteur de risque.