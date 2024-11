Prédiabète : et si une substance active végétale était efficace ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’un essai clinique, l’efficacité de "TOTUM●63", une combinaison de cinq extraits de plantes ciblant les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2, a été testée.

Chez les prédiabétiques, cette solution végétale a diminué la glycémie à jeun, celle deux heures après une prise orale de glucose, l’hémoglobine glyquée et l’insulino-résistance, en 3 prises par jour comme en 2 prises par jour.

À six mois, le profil de tolérance et de sécurité du complément s’est avéré favorable.

Si on entend régulièrement parler du diabète du type 1 et 2, le prédiabète n’est pas aussi souvent évoqué. Pourtant, cet état où la glycémie est anormalement élevée sans atteindre les seuils diagnostiques du diabète représente une composante clé du syndrome métabolique, qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Ainsi, sa prise en charge est essentielle. Cette dernière repose sur des règles hygiéno-diététiques, des traitements thérapeutiques, mais également des solutions naturelles. Récemment, une substance active végétale et non-médicamenteuse, développée par Valbiotis Healthcare, un laboratoire français de recherches scientifiques, semble avoir fait ses preuves pour lutter contre le prédiabète et les stades précoces de diabète de type 2.

Prédiabète : un placebo, 5 g d’une substance active végétale en 2 ou 3 prises par jour

"Dans le cadre d’un essai clinique de phase II/III internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, nous avons testé l’efficacité de TOTUM●63, une combinaison de cinq extraits de plantes qui cible les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 sans équivalent dans la prévention du prédiabète", a déclaré Pascal Sirvent, Directeur de la Discovery et de la Recherche Préclinique Valbiotis Healthcare, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les résultats de l’étude allaient être dévoilées.

Pour les besoins de ces travaux, 636 adultes pris en charge dans 52 centres provenant de sept pays ont été recrutés. Parmi eux, 79 % avaient un prédiabète et 21 % souffraient d’un diabète de type 2 de stade précoce. Les participants, qui ne bénéficiaient d’aucun traitement, présentaient une hausse de la glycémie à jeun et une obésité abdominale. Au cours de l’intervention, dont la durée était de six mois, les participants ont reçu des conseils hygiéno-diététiques et ont été divisés en trois groupes. Le premier a reçu une dose 5 g du complément végétal en trois prises par jour. Les membres du deuxième groupe ont dû le prendre deux fois par jour. Enfin, le reste des volontaires ont bénéficié d’un placebo en trois prises par jour. À l’issue de l’intervention, tous les patients ont été suivis trois mois de plus.

Une réduction significative de la glycémie à jeun chez les prédiabétiques

"Aucun problème de sécurité (hypoglycémie, tolérance gastro-intestinale) n’a été relevé durant l’étude", a indiqué Pascal Sirvent. Selon les résultats, par rapport au placebo, la combinaison de cinq extraits de plantes a réduit significativement la glycémie à jeun (- 8,1 mg/dl), la glycémie deux heures après une prise orale de glucose (- 21,9 mg/dl), l’hémoglobine glyquée (-0,18 %) et l’insulino-résistance (- 1,04 points) chez les prédiabétiques. Après six mois, la solution végétale a aussi diminué de 40 % le nombre de cas de diabète chez les mêmes patients. Du côté des diabétiques de type 2 de stade précoce, une réduction de la glycémie à jeun (- 7,13 mg/dl) et de l’hémoglobine glyquée (- 0,45 %) est aussi observée.

Autre constat : le complément a atténué l’inflammation de bas grade et entraîné une perte de poids statistiquement significative. "Il est très intéressant de disposer d’une substance active à la fois cliniquement prouvée et largement utilisable dans un cadre préventif ou précoce, pour limiter l’incidence du diabète de type 2, une maladie chronique aux complications souvent sévères à long terme et à très fort retentissement sur la qualité de vie des patients", a conclu Samy Hadjadj, professeur d’endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, praticien hospitalier au CHU de Nantes.