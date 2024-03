Prédiabète : la cannelle peut aider à contrôler la glycémie

L'ESSENTIEL D’après une étude, la consommation régulière de cannelle, réputée pour ses vertus santé, aurait pour effet de réduire la glycémie chez les personnes prédiabétiques, dont le taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale, ce qui les expose à un risque accru de diabète de type 2.

Dans un essai clinique, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient consommé de la cannelle présentaient des taux et des pics de glucose dans le sang à jeun plus faibles que ceux qui ont pris le placebo.

Selon les chercheurs, la cause se trouve peut-être du côté des polyphénols, dont cette épice regorge et dont les propriétés antioxydantes peuvent réduire les risques d’apparition précoce de maladies.

Anti-inflammatoire, antivirale, antibactérienne... et anti-diabète ? D’après une nouvelle étude, la consommation régulière de cannelle, très réputée pour ses vertus santé, aurait pour effet de réduire la glycémie chez les personnes prédiabétiques, dont le taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale, ce qui les expose à un risque accru de diabète de type 2.

La cannelle aide à réduire la glycémie chez les personnes souffrant de prédiabète

Pour arriver à ces conclusions, publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs américains se sont appuyés sur les résultats d’un essai clinique mené sur 18 adultes d’environ 51 ans ayant été diagnostiqués d’obésité ou de surpoids. Au cours des deux premières semaines, tous les participants ont d’abord dû suivre un régime alimentaire riche en glucides simples et à faible teneur en polyphénols, et sans cannelle. Pendant les quatre semaines suivantes, la moitié d’entre eux ont consommé, dans le cadre d’un repas, des suppléments en cannelle de 4 grammes par jour (sous forme de capsules), tandis que l’autre moitié a pris un placebo.

Résultat, en utilisant des outils pour surveiller et mesurer la glycémie des participants toutes les 15 minutes, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient consommé de la cannelle présentaient des taux et des pics de glucose dans le sang à jeun plus faibles que ceux qui ont pris le placebo. Autrement dit, quelques grammes de cette épice consommés au quotidien permettraient de "réduire de manière significative la glycémie chez les personnes prédiabétiques obèses et en surpoids", et ce, même "après ajustement en fonction de l'âge, du sexe [et d’autres variables biologiques]", précisent-ils dans un communiqué.

La cannelle contre le prédiabète : les polyphénols en cause ?

L’étude n’a pas permis de mettre en évidence les composés actifs spécifiques à la cannelle qui sont responsables de ces bienfaits santé. Mais d’après les chercheurs, la réponse se trouve peut-être du côté des polyphénols, dont cette épice regorge et dont les propriétés antioxydantes peuvent réduire les risques d’apparition précoce de maladies, cardiovasculaires notamment. Les polyphénols, qu’on trouve principalement dans les végétaux, "sont supposés améliorer le métabolisme du glucose et l'homéostasie de l’organisme tout entier", affirme ainsi l’équipe.

Les scientifiques prévoient désormais de mener des études plus approfondies, sur davantage de patients volontaires, afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents par lesquels la cannelle contrôle le métabolisme du glucose.