La cannelle peut faire baisser la glycémie

L'ESSENTIEL Les personnes ayant pris de la cannelle n'ont pas vu leur taux de glucose dans le sang monter aussi haut après les repas que celles sous placebo, et sont revenues plus rapidement à leur niveau de base.

Les scientifiques vont étudier les effets de la cannelle chez les personnes souffrant de diabète de type 2.

La cannelle pourrait bien être l'épice miracle pour le contrôle de la glycémie et freiner la progression vers un diabète de type 2 chez les patients prédiabétiques. Cette situation touche les personnes dont la glycémie est comprise entre 1,10 et 1,25 g/l, alors que le diabète est avéré lorsque la glycémie dépasse 1,26 g/l ; la glycémie normale se situant entre 0,7 et 1,10 g/l. Cette découverte est le résultat d'une étude menée par des chercheurs de la Division d'endocrinologie du Joslin Diabetes Center de Boston et de la division d'endocrinologie du Centre médical de Beth Israel Deaconess, publiée dans le Journal of the Endocrine Society.

Moins d'augmentation des niveaux de glucose

"Nous recherchons des moyens sûrs, durables et rentables de ralentir la progression du prédiabète vers le diabète de type 2", indiquait l'auteur principal de l'étude, le Dr Giulio Romeo. Dans cette optique, les scientifiques se sont penchés sur la cannelle, connue pour améliorer le niveau de sucre dans le sang. Les chercheurs ont également partagé le résultat d’une autre étude, qui a démontré que l'épice était plus efficace qu’un régime seul pour abaisser la glycémie et améliorer le taux de mauvais cholestérol. Certaines médecines traditionnelles, comme la médecine ayurvédique, utilisent la cannelle pour soigner les problèmes respiratoires et digestifs.

Pour tester la cannelle, les chercheurs ont suivi 51 personnes ayant une glycémie élevée et ont ajouté l'épice à leur alimentation. Ils ont donné aux participants une capsule de 500 mg de cassia cannelle ou un placebo trois fois par jour pendant douze semaines. Ils ont ensuite utilisé un test de glucose plasmatique à jeun très sensible pour mesurer la réponse de chaque personne, et ont observé que celles qui prenaient la cannelle ne voyaient pas leur glycémie monter aussi haut après un repas que les participants qui prenaient le placebo, et qu’elles revenaient plus rapidement à leur niveau d’origine.

Une protection contre le diabète de type 2 ?

Ces résultats suggèrent d'ajouter de la cannelle au régime alimentaire des personnes atteintes de prédiabète. Les scientifiques escomptent poursuivre leurs travaux pour étudier les effets de la cannelle sur les personnes atteintes de diabète de type 2. "Notre étude montre l'effet bénéfique de l'ajout de cannelle à l'alimentation pour maintenir la glycémie stable chez les participants prédiabétiques", selon Giulio Romeo. Ces résultats justifient des études plus longues et plus vastes pour découvrir si la cannelle peut réduire le risque de développer un diabète de type 2 au fil du temps."

Ces conclusions confirment les bienfaits de la cannelle, identifiés depuis longtemps. La diététicienne Lisa Drayer a attesté des bienfaits de l'épice à CNN. "Je pense que le plus important est que la cannelle est un aliment de base idéal, une excellente épice qui ajoute de la saveur pour un nombre réduit de calories et possède des propriétés antioxydantes, ce qui est profitable pour ceux qui cherchent à mieux contrôler leur glycémie. Mais nous avons besoin de davantage de recherches avant de pouvoir faire des allégations de santé sûres sur le rôle de la cannelle dans un risque moindre de maladie ou pour une meilleure santé."