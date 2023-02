La cannelle pourrait booster la mémoire et l'apprentissage

L'ESSENTIEL La cannelle, une épice aromatique bien connue utilisée pour faire des gâteaux et donner de la saveur aux plats, est dérivée de l'écorce interne des arbres Cinnamomum.

Ce sont des arbres à feuilles persistantes trouvés dans l'Himalaya et d'autres régions montagneuses, ainsi que dans les forêts tropicales et d'autres forêts du sud de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.

En plus de sa saveur unique, la cannelle pourrait avoir d'autres propriétés bénéfiques pour l'homme. Des études précédentes ont suggéré que la cannelle a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anticancéreuses, et peut également renforcer le système immunitaire. Certains travaux ont également montré que ses composés bioactifs pouvaient booster les fonctions cérébrales, notamment la mémoire et l'apprentissage.

Les composants de la cannelle ont des effets positifs sur la fonction cognitive

Pour valider ces résultats avec certitude, une équipe de chercheurs de l'université des sciences médicales de Birjand en Iran a examiné un ensemble d’études antérieures explorant les effets de la cannelle sur les fonctions cognitives. Leurs analyses, décrites dans un article pour la revue Nutritional Neuroscience publié en ligne le 18 janvier 2023, mettent en évidence la valeur potentielle de la cannelle pour prévenir ou réduire les troubles de la mémoire ou de l'apprentissage.

"2.605 études ont été collectées à partir de différentes bases de données en septembre 2021 et ont fait l'objet d'une enquête d'éligibilité. 40 recherches répondaient à nos critères et ont été incluses dans cette revue systématique", écrivent les auteurs de l’article. Dans l'ensemble, la plupart des travaux qu'ils ont examinés suggèrent que la cannelle pourrait avoir un impact positif sur la mémoire et la fonction cognitive. "Des études in vivo ont montré que l'utilisation de cannelle ou de ses composants, tels que l'eugénol, le cinnamaldéhyde et l'acide cinnamique, pouvait modifier positivement la fonction cognitive, observent les chercheurs dans leur article. Des études in vitro ont également montré que l'ajout de cannelle ou de cinnamaldéhyde à un milieu cellulaire peut réduire l'agrégation de la protéine tau, l'amyloïde β et augmenter la viabilité cellulaire."

La cannelle améliorerait la mémoire et réduirerait l'anxiété chez les adolescents

Sur les deux études cliniques analysées par les chercheurs, l'une a été menée sur des adolescents et l'autre sur des adultes prédiabétiques de 60 ans ou moins. La première demandait aux adolescents de mâcher de la gomme à la cannelle, tandis que la seconde demandait aux participants de manger 2 g de cannelle sur du pain blanc. Les travaux sur les adolescents ont donné des résultats positifs, suggérant que la gomme à mâcher à la cannelle améliorait la fonction de mémoire et réduisait l'anxiété. En revanche, l'expérience avec des adultes prédiabétiques n'a trouvé aucun changement significatif dans la fonction cognitive suite à la consommation de cannelle.

"La plupart des études ont rapporté que la cannelle pourrait être utile pour prévenir et réduire les troubles de la fonction cognitive, expliquent l’équipe de scientifiques. Il peut être utilisé comme adjuvant dans le traitement de maladies apparentées. Cependant, d'autres études doivent être menées à ce sujet." À l'avenir, cette revue pourrait inspirer d'autres équipes de chercheurs à approfondir la recherche sur l'impact de la cannelle sur le cerveau, ce qui pourrait potentiellement favoriser son utilisation pour préserver les fonctions cérébrales et ralentir les troubles cognitifs.