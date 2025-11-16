Épidémie en Éthiopie : quels sont les symptômes du virus Marburg ?

L'ESSENTIEL L’Éthiopie fait face à sa première épidémie de virus Marburg dans la région du Sud, avec neuf cas confirmés à Jinka.

Les premiers symptômes de la maladie à virus Marburg, une forte fièvre hémorragique et des céphalées importantes, apparaissent souvent brutalement.

Pour l’instant, il n’existe pas de traitement ni de vaccin contre cette maladie qui peut être mortelle.

L’épidémie du virus Marburg est confirmée en Éthiopie, a affirmé le ministère de la Santé, selon un communiqué de l’agence sanitaire de l’Union africaine (Africa CDC). C’est plus précisément la région du Sud qui est touchée. "La maladie à virus Marburg (MVM) a été confirmée par le Laboratoire national de référence, précise l’Africa CDC. Des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire complémentaires sont en cours, et la souche virale détectée présente des similitudes avec celles précédemment identifiées en Afrique de l'Est”.

Neuf cas de virus Marburg dans la région du Sud

Ces dernières années, plusieurs pays de la Région africaine ont été touchés par des épidémies et des cas isolés de virus Marburg, indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué publié ce vendredi 14 novembre. Il s’agit notamment de l’Angola, du Ghana, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Avec neuf cas recensés dans la ville de Jinka, dans la région du Sud, selon l’OMS, c’est la première fois que l’Éthiopie est confrontée à une épidémie.

La fièvre hémorragique, principal symptôme de la maladie à virus Marburg

Marburg est un virus de la même famille que celui d’Ebola, c’est-à-dire des filovirus selon le Manuel MSD. Après une période d’incubation pouvant aller de deux à vingt-et-un jours, les premiers symptômes de la MVM apparaissent souvent brutalement : une forte fièvre hémorragique et des céphalées importantes. Viennent ensuite, au bout de trois jours, d’autres symptômes : de la diarrhée, des nausées et des vomissements, ainsi que des douleurs et des crampes abdominales.

Entre le cinquième et le septième jour, les patients peuvent souffrir d’hémorragies, ce qui rend la pathologie souvent mortelle. "Le taux de létalité moyen de la maladie est d’environ 50 %, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au cours d’épidémies passées, les taux de létalité oscillaient entre 24 % et 88 %.” En moyenne, les patients décèdent huit à neuf jours après les premiers symptômes de la maladie. Actuellement, il n’existe pas de traitement ou de vaccin pour la maladie à virus Marburg. Néanmoins, la réhydratation et le traitement des symptômes peuvent augmenter les chances de survie s’ils sont mis en place rapidement.