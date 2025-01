Virus de Marburg : 8 personnes décédées en Tanzanie, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Le virus de Marburg circule en Tanzanie.

L'OMS indique avoir repéré neuf cas, dont huit personnes décédées.

L'agence de santé mondiale estime que le risque de propagation du virus de Marburg dans la région est "élevé".

Moins d’un mois après la fin de l’épidémie de fièvre de Marburg au Rwanda qui a fait 15 morts, le virus du même nom sévit désormais en Tanzanie.

L’OMS a annoncé le 14 janvier 2025 qu’une épidémie avait été repérée dans le pays de l’Afrique de l’Est.

Virus de Marburg : "nous avons connaissance de neuf cas jusqu'à présent”

"Nous avons connaissance de neuf cas jusqu'à présent, dont huit personnes décédées. Nous nous attendons à d'autres cas dans les prochains jours à mesure que la surveillance de la maladie s'améliorera", indique le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus sur le réseau social X.

L’agence sanitaire mondiale avertit, par ailleurs, que le risque pour le pays était élevé entre autres car "la source de la flambée (soit) actuellement inconnue". Elle précise avoir mis en garde ses États membres d'une "flambée de maladie présumée à virus de Marburg dans la région de Kagera" dès le 13 janvier.

Elle ajoute qu’en raison de la "situation stratégique de Kagera" — région du nord du pays très fréquentée, car elle permet d’atteindre ensuite "le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo" - le risque de propagation du virus de Marburg dans la région est "élevé".

Virus de Marburg : quels sont les symptômes ?

La région tanzanienne de Kagera avait déjà connu des cas de Marburg en mars 2023. Neuf patients dont six sont décédés, avaient été identifiés. À cette époque, le virus avait circulé pendant près de deux mois. La maladie à virus Marburg, anciennement appelée fièvre hémorragique de Marburg, se transmet à l’humain par contact avec :

des animaux infectés, par exemple les chauves-souris ;

du sang et/ou des liquides organiques (urine, salive, sperme, lait maternel, sueur) de personnes contaminées ;

des objets (comme les vêtements, la literie, des équipements médicaux) ou les surfaces contaminées par des liquides biologiques contaminés.

Selon l’OMS, le taux de létalité moyen de la maladie est d’environ 50 %. Son temps d’incubation varie entre 2 et 21 jours.

"La maladie s’installe brutalement et se manifeste par une fièvre élevée, de fortes céphalées et un malaise intense", explique l’OMS.

D’autres symptômes apparaissent ensuite :

des éruptions cutanées sur le thorax, le dos et l’abdomen ;

des nausées, vomissements et diarrhée ;

une douleur thoracique et abdominale ;

un ictère (jaunissement de la peau et du blanc de l’œil) ;

une perte de poids importante ;

des hémorragies (internes ou externes) ;

un délire (agitation possible et incohérence du langage) et état de choc (peau moite et froide, pouls faible, nausées possibles).

"Sur le plan clinique, il peut être difficile de distinguer la maladie à virus Marburg d’autres maladies infectieuses telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, la shigellose, la méningite et d’autres fièvres hémorragiques virales".