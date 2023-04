Virus de Marburg : l'OMS s'alarme d’une potentielle « épidémie à grande échelle »

L'ESSENTIEL Un nouveau mort est à déplorer, portant à 10 décès le bilan provisoire depuis le début de l’épidémie causée par le virus de Marburg.

Le virus provoque une fièvre hémorragique virale sévère chez l’Homme, appelée la maladie à virus Marburg (MVM), avec un taux de létalité moyen de 50 %.

L'OMS alerte d’une possible “épidémie à grande échelle”, pouvant toucher notamment le Gabon et le Cameroun voisins.

Le dernier bilan provisoire de l’épidémie de maladie à virus de Marburg qui se propage depuis plus de deux mois en Guinée équatoriale, fait état de dix morts confirmés, a précisé le ministère de la Santé lundi. “Aucun cas signalé au cours des dernières quarante-huit heures, 14 cas positifs cumulés”, et “dix hospitalisés”, dont “deux confirmés et huit suspects”, a annoncé le ministère de cet État d’Afrique centrale dans un bilan daté de dimanche, et publié ce lundi 3 avril sur Twitter.

Virus de Marburg : une fièvre hémorragique virale sévère souvent mortelle

Un nouveau mort est à déplorer, portant à 10 décès le bilan provisoire depuis le début de l’épidémie causée par ce virus cousin d’Ebola. Un total de “604 personnes” cas contact font l’objet d’un suivi, contre 825 le 30 mars, ajoute le ministère.

Le virus de Marburg se transmet à l’Homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l’espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, ou avec les surfaces et les matériaux. Le virus provoque une fièvre hémorragique virale sévère chez l’Homme, appelée la maladie à virus Marburg (MVM), qui peut être souvent mortelle. Selon l’OMS, le taux de létalité moyen de cette maladie avoisine les 50 %. Il a varié de 24 % à 88 % lors des flambées épidémiques précédentes, en fonction de la souche virale et de la prise en charge des cas.

Des experts supplémentaires déployés par l'OMS

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait appelé la Guinée équatoriale à lui informer des cas de virus de Marburg supplémentaires en raison de craintes de contaminations plus répandues que prévues.

L’agence onusienne alerte d’une possible “épidémie à grande échelle”, pouvant toucher notamment le Gabon et le Cameroun voisins. Des cas ont été découverts hors de la province de Kié-Ntem où l’épidémie avait provoqué les premiers décès recensés le 7 janvier, jusqu’à affecter Bata, la capitale économique du pays. L’OMS avait promis le déploiement "d’experts supplémentaires" et affirmé qu’elle aidait “également le Gabon et le Cameroun à renforcer la préparation et la riposte à l’épidémie”.

La Tanzanie a également annoncé il y a deux semaines le début d’une épidémie de Marburg, ayant déjà causé cinq morts.