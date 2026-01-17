AVC : ce test sanguin aide à mieux gérer les conséquences et le traitement

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que la protéine BD-tau était un marqueur sanguin de l'AVC.

Cette protéine permet de déterminer l'étendue des lésions cérébrales et de prédire la récupération.

La mesure peut aussi aider à prédire l'efficacité ou non des traitements.

L’AVC est une urgence médicale dont il est difficile de prédire l’évolution malgré les examens d’imagerie. Mais selon des chercheurs de l'université Louis-et-Maximilien de Munich, il serait possible de déterminer l’importance des lésions cérébrales, mais aussi les effets du traitement grâce à une prise de sang.

Leur découverte a été présentée dans la revue Science Translational Medicine.

La protéine BD-tau peut dire la gravité des lésions cérébrales

Travaillant sur la prise en charge des AVC depuis 2013, les chercheurs sont parvenus à identifier la protéine tau dérivée du cerveau (BD-tau) comme un biomarqueur sanguin qui reflète l'évolution des lésions cérébrales. Les tests, menés sur les sept premiers jours d’hospitalisation, ont révélé que le taux sanguin de BD-tau permettait de mesurer l'étendue des lésions cérébrales.

Les premières mesures, effectuées quelques heures après l'apparition des symptômes, étaient associées au degré de lésions et permettaient de prédire l’importance de l’AVC. La protéine reflétait également l’évolution de la maladie : des augmentations plus importantes au cours des 24 à 48 premières heures étaient liées à l'aggravation de l’AVC. Des taux élevés étaient aussi observés en cas de complications telles que les récidives.

Les scientifiques ont aussi remarqué que la protéine BD-tau était "un prédicteur fort de la récupération". Sa mesure permet de déterminer le résultat fonctionnel du patient à 90 jours et au-delà "avec une précision au moins égale, voire supérieure, à celle des autres biomarqueurs sanguins, et même de l’imagerie", ajoutent-ils dans leur communiqué.

AVC : un test sanguin qui peut prédire le succès des traitements

L’étude, menée auprès de plus de 1.200 victimes d’AVC, montre que la mesure du taux sanguin de BD-tau peut aussi aider à déterminer si un traitement marche ou pas. Par exemple, après une thrombectomie, l'augmentation de BD-tau était moindre lorsque le vaisseau avait pu être complètement débouché. La hausse du taux de la protéine était par ailleurs plus faible avec le nérinétide (médicament neuroprotecteur prometteur dans le traitement de l’AVC) qu'avec le placebo.

"Nous n’avons pas seulement besoin d’une image au début d’un AVC. Nous avons besoin d’un moyen de suivre l’évolution des lésions cérébrales au fil du temps. La protéine tau dérivée du cerveau pourrait devenir une sorte de troponine (protéine du muscle cardiaque qui permet de surveiller de potentiels dommages cardiaques liés à un événement aigu, NDLR) du cerveau", explique Pr Steffen Tiedt, auteur de l’étude. Elle pourrait aider les médecins à surveiller de plus près l’évolution de la maladie, à détecter les complications plus tôt et à évaluer les nouvelles thérapies.

Si les résultats sont prometteurs, le chercheur précise toutefois que d'autres études sont nécessaires – par exemple, pour définir les plages et les seuils de référence – avant le déploiement du test dans les hôpitaux. Il suggère aussi que le BD-tau pourrait aider à évaluer les lésions cérébrales dans d'autres maladies neurologiques.