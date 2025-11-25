«Je voyais très mal»: Donald Glover raconte son AVC en plein concert

L'ESSENTIEL Donald Glover, musicien et acteur annonce à son public de Los Angeles qu’il a subi un accident vasculaire cérébrale durant un concert l’année dernière en Louisiane.

Sur scène, il a souffert d’un mal de tête et d’un problème de vision.

Les médecins ont également découvert une malformation cardiaque nécessitant deux opérations.

Également connu sous les pseudonymes Childish Gambino et mcDJ pour ses activités musicales, Donald Glover s’est livré, samedi soir, sur un problème de santé qui l'a forcé à annuler sa tournée mondiale, The New World Tour, l'année dernière. Au festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator à Los Angeles, l’artiste explique avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral durant un concert.

Pour rappel, cette attaque cérébrale correspond à une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau, due à une lésion vasculaire cérébrale localisée. D’après l’Assurance Maladie, elle est provoquée par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. "L'arrêt de la circulation du sang dans une artère ne permet plus un apport suffisant en oxygène et en éléments nutritifs. Cela entraîne la mort des cellules cérébrales, au niveau de la zone du cerveau touché." Autre cause : la survenue d'une hémorragie, pouvant survenir dans le tissu cérébral, mais également dans l'espace entre la pie-mère et la membrane arachnoïde.

AVC : "J'avais un terrible mal de tête, mais j'ai quand même assuré le concert"

"J'avais un terrible mal de tête en Louisiane, mais j'ai quand même assuré le concert. Je voyais très mal, alors quand nous sommes arrivés à Houston, je suis allé à l'hôpital et le médecin m'a dit : 'Vous avez fait un AVC'", a expliqué l’homme de 42 ans. En effet, ce trouble se manifeste par la perte de la vue d'un œil ou une vision double, un mal de tête mais aussi un engourdissement d'un membre supérieur ou une faiblesse d'une jambe, une impossibilité de sourire ou une paralysie du visage. Les personnes touchées peuvent également présenter un trouble de la parole et une perte soudaine de l'équilibre. "Reconnaître les premiers symptômes d'AVC et réagir immédiatement en appelant le centre 15 ou le 112 permet d'améliorer considérablement les chances de survie et de rétablissement", souligne l’Assurance Maladie.

Opéré deux fois à cause d’une malformation cardiaque

À l’hôpital, les praticiens ayant examiné Donald Glover ont découvert une malformation cardiaque, qui a nécessité deux interventions chirurgicales. "On dit que chacun a deux vies et que la seconde commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. On n'a qu'une vie, les amis, et honnêtement, la vie que j'ai partagée avec vous a été une véritable bénédiction", a-t-il déclaré à la foule au festival Camp Flog Gnaw.