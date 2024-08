Cholestérol : détectez les signes dans vos yeux avant qu'il ne soit trop tard

L'ESSENTIEL Les signes oculaires tels que les xanthélasmas et l'arc cornéen peuvent indiquer un taux de cholestérol élevé, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires.

Surveiller et reconnaître ces symptômes permet de prendre des mesures précoces pour gérer le cholestérol par le biais de l'alimentation, de l'exercice et, si nécessaire, de médicaments.

Consultez un professionnel de la santé pour des tests réguliers et des conseils personnalisés afin de prévenir des complications graves.

Vos yeux peuvent refléter des indices importants sur votre santé générale, y compris des niveaux élevés de cholestérol. Voici quelques symptômes à surveiller.

Xanthélasmas :

Ce sont des dépôts graisseux jaunâtres ou des plaques qui apparaissent sur ou autour des paupières. Bien qu'ils soient généralement indolores, leur présence est souvent un indicateur de taux de cholestérol élevés. Ils peuvent se former lentement et passer inaperçus au début, mais une fois détectés, ils doivent être pris comme un signal d'alarme pour faire vérifier votre cholestérol.

Arc cornéen (arcus senilis) :

Il s'agit d'un anneau grisâtre ou blanchâtre qui se forme autour de la cornée, souvent observé chez les personnes de plus de 60 ans. Chez les individus plus jeunes, cet anneau peut être un signe de taux de cholestérol ou de triglycérides élevés. L'arc cornéen est causé par le dépôt de lipides dans la cornée et peut indiquer des déséquilibres lipidiques dans le corps.

Vision floue ou obstruction visuelle soudaine :

Une vision floue ou des obstructions visuelles soudaines peuvent être le résultat de petites obstructions des vaisseaux sanguins dans l'œil, causées par des dépôts de cholestérol. Si vous ressentez ce symptôme, il est crucial de consulter un médecin immédiatement, car il pourrait indiquer un risque accru d'AVC ou de crise cardiaque.

Pourquoi ces signes apparaissent-ils ?

Le cholestérol est une substance grasse nécessaire au bon fonctionnement du corps, mais en excès, il peut entraîner des dépôts dans les vaisseaux sanguins, réduisant leur élasticité et leur capacité à transporter le sang. Lorsque ces dépôts se forment dans les vaisseaux sanguins des yeux, ils peuvent devenir visibles sous forme de xanthélasmas ou d'arc cornéen. Ces signes indiquent généralement que des dépôts similaires se forment ailleurs dans le corps, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires.

Pourquoi faut-il prendre ces signes au sérieux ?

Il est essentiel de ne pas ignorer les symptômes visibles du cholestérol élevé dans vos yeux. Voici pourquoi :

1. Prévention des maladies cardiovasculaires :

Les signes oculaires de cholestérol élevé sont souvent les premiers indicateurs de problèmes plus graves. En reconnaissant et en traitant ces signes tôt, vous pouvez prendre des mesures pour réduire votre risque de maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les AVC.

2. Contrôle et gestion du cholestérol :

Si vous observez des signes tels que des xanthélasmas ou un arc cornéen, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour des tests de cholestérol. Des mesures peuvent être prises pour gérer votre taux de cholestérol par le biais de changements alimentaires, de l'exercice et, si nécessaire, de médicaments.

3. Surveillance régulière :

Une fois que vous avez identifié un problème de cholestérol, une surveillance régulière est essentielle pour s'assurer que les niveaux restent sous contrôle. Des bilans de santé réguliers, y compris des examens de la vue, peuvent aider à détecter tout changement rapidement.

Les signes oculaires du cholestérol élevé sont des indicateurs importants de votre santé cardiovasculaire. En surveillant attentivement vos yeux pour des symptômes tels que les xanthélasmas et l'arc cornéen, et en prenant des mesures pour gérer votre taux de cholestérol, vous pouvez prévenir des complications graves. N'ignorez pas ces signaux et consultez un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés et des tests réguliers.