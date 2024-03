Cholestérol : 4 conseils simples pour le limiter

L'ESSENTIEL Près de 20 % des adultes français auraient un excès de cholestérol dans le sang.

Un taux de cholestérol trop élevé entraine des maladies cardiovasculaires.

Pour lutter contre le cholestérol, il est conseillé d'opter pour une alimentation saine, de faire de l'exercice physique, de bien dormir et de limiter le stress.

En France, près de 20 % des adultes souffriraient d'hypercholestérolémie, c’est-à-dire un excès de cholestérol dans le sang, selon la Fédération Française de Cardiologie. Le cholestérol est un lipide important pour l’organisme car il fait partie des composants de la membrane cellulaire et il concourt à la production de certaines hormones, de la vitamine D, de la bile, etc.

Le cholestérol peut entrainer des problèmes cardiovasculaires

Selon l’Assurance Maladie, il existe du “bon” et du “mauvais” cholestérol. Le cholestérol est transporté dans le sang par deux protéines. La première est la lipoprotéine de haute densité (LHD) qui collecte le cholestérol en excès dans le sang pour le transporter jusqu’au foie afin qu'il l'élimine. On parle de bon cholestérol. La seconde est la lipoprotéine de faible densité (LFD) qui, lorsqu'elle est en excès dans le sang, se dépose sur la paroi des artères, gênant la circulation sanguine et provoquant des maladies cardiovasculaires. C’est le mauvais cholestérol.

Comment peut-on éviter d’avoir trop de mauvais cholestérol ? Pour répondre à cette question, le site StudyFinds a rassemblé plusieurs conseils d'experts de la santé aux États Unis. Par ailleurs, selon une étude publiée dans la revue Journal of the American College of Cardiology, le bon cholestérol ne préviendrait pas les maladies et pourrait même augmenter les risques. Un taux de cholestérol bas, qu’il s’agisse du bon ou du mauvais, est la meilleure des préventions.

Pour réduire le cholestérol, il est nécessaire de bien manger, faire du sport, bien dormir et limiter le stress

Pour lutter contre le cholestérol, il faut d’abord s'alimenter de façon équilibrée et manger le moins gras possible. En ce qui concerne les huiles, il est préférable de ne pas en ajouter trop et de mesurer la quantité avec une cuillère à café. “L'huile d'olive, les noix et les avocats réduisent le mauvais cholestérol LFD, augmentent le bon et réduisent l'oxydation qui contribue à boucher les artères", peut-on lire sur Healthline. Il est également conseillé de consommer des fibres - présentes dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les fruits secs, etc. - et du poisson qui peuvent réduire le cholestérol dans le sang.

L’exercice physique ainsi qu'un sommeil de qualité sont bons pour la santé globale mais également pour contribuer à diminuer son taux de cholestérol. "150 minutes d'exercice (...) d'intensité modérée par semaine suffisent pour réduire à la fois le cholestérol et l'hypertension artérielle, selon l'American Heart Association. Et vous avez beaucoup d'options : la marche rapide, la natation, le vélo ou même le jardinage”. Par ailleurs, ceux qui ne dorment pas suffisamment auraient un risque plus élevé de souffrir d'hypercholestérolémie. Il est donc nécessaire d'avoir un rythme de sommeil régulier, avec des heures fixes de coucher et de lever… même le week-end !

Enfin, un dernier conseil pour faire baisser son taux de cholestérol, il faut réduire le stress. En effet, s’il est chronique - c’est-à-dire un état de stress persistant lié à différentes raisons connues et/ou parfois insoupçonnées - cela signifie que le niveau d’hormones du stress est élevé, ce qui peut entraîner de l'hypertension artérielle, du cholestérol ainsi que des problèmes cardiaques. Pour limiter le stress, il est nécessaire de prendre du temps pour soi et de pratiquer des sports ou des techniques de relaxation telles que la méditation.