Cholestérol : 4 conseils de cardiologue pour réduire les mauvaises graisses

L'ESSENTIEL Les dépôts gras sur les parois des artères du cœur liés au cholestérol peuvent provoquer des maladies comme l’angine de poitrine, la contraction des artères du cœur ou un infarctus du myocarde.

Outre une alimentation déséquilibrée, d’autres facteurs peuvent augmenter le taux de « mauvais » cholestérol : la sédentarité, le surpoids ou encore une maladie sous-jacente.

Le cholestérol est un lipide fabriqué naturellement par l’organisme. Sa quantité augmente ou diminue en fonction du régime alimentaire. On distingue deux sortes de cholestérol : celui de haute densité (HDL) et celui de faible densité (LDL).

Les graisses saturées favorisent l’apparition du mauvais cholestérol

Considéré comme le "mauvais" cholestérol, le LDL peut provoquer la formation de plaques et de dépôts gras sur les parois des artères du cœur lorsqu’il est présent en trop grande quantité. Cela empêche alors le sang de circuler jusqu’au cœur et au cerveau. À l’inverse, le HDL correspond au "bon" cholestérol, car il permet d’éliminer l’excès de cholestérol présent dans le sang.

Les aliments transformés, les viandes grasses, l’huile de palme, les produits laitiers entiers ou le beurre renferment d’importantes quantités de graisses saturées. La consommation excessive de ces aliments augmente donc le taux de LDL dans le sang et le risque de maladies cardiovasculaires. "La consommation de graisses saturées est directement liée au taux de cholestérol dans le sang (…) Plus la consommation de graisses saturées est élevée, plus le taux de cholestérol dans le sang sera élevé", a souligné le Dr Regis Fernandes, cardiologue à la Mayo Clinic (États-Unis).

Les bons réflexes pour diminuer le taux de cholestérol et protéger son cœur

Dans une publication, le spécialiste américain a dévoilé ses recommandations pour limiter la présence de graisses saturées dans l’alimentation. Il a notamment conseillé :