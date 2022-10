Cholestérol : un taux élevé pendant la grossesse augmente les risques cardiaques de l’enfant

L'ESSENTIEL Le cholestérol est naturellement produit par notre organisme, mais sa quantité peut augmenter en fonction de notre régime alimentaire.

La viande rouge, les produits laitiers riches en matières grasses et les aliments transformés contribuent à la hausse du taux de cholestérol.

La santé passe aussi par l’assiette, et particulièrement pour les femmes enceintes. Leur alimentation peut avoir des conséquences sur leur enfant. D’après une étude parue dans la revue spécialisée European Journal of Preventive Cardiology, une consommation trop élevée d’aliments riches en cholestérol pendant la grossesse augmente le risque de problèmes cardiaques chez l’enfant.

Problème cardiaque : un taux de cholestérol élevé pendant la grossesse augmenterait les risques de 38 %

"Le cholestérol n'est pas systématiquement mesuré pendant la grossesse dans la plupart des pays, il existe donc peu d'études sur ses liens avec la santé de la progéniture", explique l'auteur principal de cette recherche, le Dr Francesco Cacciatore de l'université de Naples Federico II. Avec son équipe, il a souhaité combler ce vide en analysant des bases de données scientifiques. Les informations récoltées concernent notamment le taux de cholestérol de la mère pendant les six premiers mois de grossesse. "Le cholestérol s'est avéré être directement lié à quatre mesures distinctes de la gravité de la crise cardiaque, notamment le nombre de vaisseaux touchés, la fonction de pompage de l'organe et deux protéines inflammatoires témoignant de dommages", soulèvent les auteurs.

Les chercheurs ont calculé qu'un taux de cholestérol élevé pendant la grossesse augmentait le risque de problème cardiaque de 38 %. "Plus il était élevé, plus la crise cardiaque de l'enfant était grave, même des décennies plus tard", explique le Dr Cacciatore. Les scientifiques italiens ont ajusté ces résultats en prenant en compte tous les facteurs pouvant avoir une influence sur la santé cardiaque, comme l’âge, le sexe, le tabagisme ou l’indice de masse corporelle (IMC), mais ils sont parvenus aux mêmes conclusions. Une deuxième étude a démontré qu’un taux de cholestérol élevé pendant la grossesse augmentait le risque d’athérosclérose chez l’enfant. Cette pathologie est caractérisée par un épaississement des artères, et augmente le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Hypercholestérolémie des mères et risque cardiaque chez l’enfant : d’autres recherches sont nécessaires

"L'étude n'établit pas de lien de causalité et ne nous permet pas non plus d'estimer la quantité de cholestérol maternel pouvant contribuer à la gravité de la crise cardiaque", souligne le Dr Cacciatore. En réalité, leur recherche montre seulement une corrélation et d’autres travaux seront nécessaires pour confirmer l’existence d’un lien de cause à effet. "Si c’est confirmé, cette association indiquerait que l'hypercholestérolémie pendant la grossesse devrait être considérée comme un signal d'avertissement et que les femmes devraient être encouragées à faire de l'exercice et à réduire leur consommation de cholestérol, ajoute le chercheur italien. De plus, les enfants touchés pourraient recevoir des conseils sur l'alimentation et le mode de vie visant à prévenir les maladies cardiaques plus tard dans la vie." Le Dr Cacciatore plaide aussi pour un dépistage plus généralisé du taux de cholestérol chez les femmes enceintes.

Les aliments les plus riches en mauvais cholestérol, c'est-à-dire en graisses saturées et trans, et dont il est conseillé de limiter sont la viande rouge, les produits laitiers très riches et les produits transformés souvent associés à la "malbouffe" (burgers, chips, pizzas, etc).