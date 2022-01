Cholestérol : combien d’œufs pouvez-vous manger en toute sécurité ?

L'ESSENTIEL Le cholestérol est un corps gras indispensable au fonctionnement de l'organisme.

Mais lorsque son niveau devient trop important, il peut provoquer des maladies.

Selon une étude publiée dans The American Journal of clinical nutrition, vous pouvez manger sans crainte 7 œufs par semaine. "L'objectif était d'étudier les associations entre les apports en œufs, riches en cholestérol, le risque d'AVC et la tension artérielle, chez des hommes d'âge moyen de l'est de la Finlande. On voulait aussi déterminer si le phénotype APOE4 pouvait modifier ces associations", indiquent les chercheurs en préambule.

200 mg de cholestérol par jour

Le phénotype APOE4 a un impact significatif sur le métabolisme du cholestérol. Chez les porteurs, l'effet du cholestérol alimentaire sur les taux de cholestérol organique est plus important. En Finlande, la prévalence de l'APOE4, qui est une variante héréditaire, est exceptionnellement élevée : environ un tiers de la population en est porteuse.



Les habitudes alimentaires de 1 950 hommes âgés de 42 à 60 ans ont été évaluées. Aucun ne souffrait de maladies cardiovasculaires. Au cours des 21 ans de suivi, 217 hommes ont eu un AVC. Ceux qui mangeaient le plus d’œufs (un par jour maximum, soit 200 mg de cholestérol) ont été comparés à ceux qui mangeaient le moins d’œufs. Résultat : l'étude a révélé que la consommation d'œufs n'était pas associée au risque d'accident vasculaire cérébral, pas même chez les porteurs de l'APOE4.

L’œuf, l'un des meilleurs aliments

Dans Le Grand Livre de notre alimentation, publié chez les éditions Odile Jacob, plusieurs scientifiques soutiennent que l’œuf est "l’un des meilleurs aliments en termes de valeur nutritionnelle". Pauvre en calories, il renferme les acides aminés les plus importants pour la santé, et apporte de nombreuses vitamines, dont les A, D, K et E.