Courbes de croissance

Donner un œuf par jour aux bébés favorise leur croissance

Le fait de donner un œuf par jour aux bébés âgés de 6 à 9 mois permet de lutter contre les retards de croissance et l’insuffisance pondérale.

Bon marché et accessibles, les œufs gagneraient à être intégrés à l’alimentation des bébés après six mois. Selon une étude de l’université de Washington, le fait de donner un œuf chaque jour aux bébés âgés de six à neuf mois pourrait apporter des bénéfices jusqu’ici sous-estimés sur la croissance des petits.

Les travaux ont été menés en 2015 en Equateur, et publiés dans la revue Pediatrics. Les bébés ont reçu pendant six mois un œuf par jour, ainsi qu’une alimentation allégée en sucres. L’impact sur les courbes de croissance a ensuite été évalué.

Pays en développement

Or, par rapport au groupe contrôle, les bébés ayant suivi ce régime avaient un risque diminué de 47 % de développer un retard de croissance. Le risque d’insuffisance pondérale était lui diminué de 74 %.

« Les œufs sont une source de nutriment pour la croissance et le développement des jeunes enfants, expliquent les auteurs. Ils pourraient potentiellement contribuer à réduire les retards de croissance à travers le monde ».

Les œufs sont des aliments complets, emballés en toute sécurité et probablement plus accessibles chez les populations sans ressources que les autres compléments alimentaires, en particulier les aliments fortifiés, précisent encore les auteurs.

« Les œufs semblent constituer une source de nutrition viable et recommandée pour les enfants dans les pays en développement », concluent les chercheurs.