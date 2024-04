Cholestérol : comment réduire les mauvaises graisses selon un cardiologue

L'ESSENTIEL Les graisses saturées augmentent le taux de mauvais cholestérol dans le sang.

Le mauvais cholestérol provoque la formation de plaques et de dépôts sur les artères du coeur, empêchant alors le sang de circuler jusqu'au coeur et au cerveau.

On peut limiter la présence de graisses saturées dans l'alimentation en suivant quelques conseils.

Le cholestérol est un lipide naturellement produit par l’organisme. Sa quantité varie en fonction des habitudes alimentaires. Il existe deux types de cholestérol : celui de haute densité (HDL) et celui de faible densité (LDL).

Les graisses saturées augmentent le mauvais cholestérol

Le LDL, considéré comme le "mauvais" cholestérol, peut entraîner la formation de plaques et de dépôts gras sur les parois des artères du cœur s’il est présent en excès. Cela bloque alors la circulation sanguine jusqu’au cœur et au cerveau. En revanche, le HDL correspond au "bon" cholestérol, car il contribue à éliminer l’excès de mauvais cholestérol du sang.

Les aliments transformés, les viandes grasses, l’huile de palme, les produits laitiers entiers ou le beurre contiennent de grandes quantités de graisses saturées. Par conséquent, une consommation excessive de ces aliments augmente le taux de LDL dans le sang et donc le risque de maladies cardiovasculaires. "La consommation de graisses saturées est directement liée au taux de cholestérol dans le sang (…) Plus la consommation de graisses saturées est élevée, plus le taux de cholestérol dans le sang sera élevé", a précisé le Dr Regis Fernandes, cardiologue à la Mayo Clinic (États-Unis).

Des conseils pour diminuer le taux de cholestérol

Dans une publication, le cardiologue américain a donné des conseils pour limiter la présence de graisses saturées dans l’alimentation. Il a notamment recommandé :