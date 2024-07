Cholestérol, un ennemi sournois ? Pas si on sait s'en défendre !

L'ESSENTIEL Cholestérol : préservez votre cœur en réduisant les "mauvaises" graisses : remplacez les graisses saturées et trans par des graisses insaturées saines (huiles végétales, poissons gras, noix...).

Diminuez votre consommation de sucres ajoutés et pratiquez une activité physique régulière.

Maintenez un poids corporel sain, ne fumez pas et limitez l'alcool. Consultez votre médecin régulièrement.

Le cholestérol est une substance grasse indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Il joue un rôle crucial dans la fabrication des hormones, la formation des membranes cellulaires et le transport des graisses dans le sang. Cependant, un taux de cholestérol trop élevé, notamment en "mauvaises" graisses LDL, peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, telles que l'athérosclérose, les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux.

Les maladies cardiovasculaires sont une des principales causes de mortalité dans le monde. L'un des facteurs de risque majeurs est un taux élevé de cholestérol LDL, souvent appelé "mauvais cholestérol". Réduire les mauvaises graisses dans l'alimentation est essentiel pour maintenir un cœur en bonne santé. Voici quelques conseils pour y parvenir.

Remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées

Les graisses saturées, présentes dans les viandes grasses, les produits laitiers entiers et les aliments transformés, augmentent le cholestérol LDL. Optez pour des graisses insaturées trouvées dans les huiles végétales (olive, canola), les avocats, les noix et les poissons gras comme le saumon et le maquereau. Ces graisses aident à réduire le LDL et à augmenter le bon cholestérol (HDL).

Augmenter la consommation de fibres

Les fibres solubles, présentes dans les fruits, légumes, légumineuses et grains entiers, aident à réduire le cholestérol LDL. Elles se lient aux acides biliaires dans l'intestin, facilitant leur élimination et réduisant la quantité de cholestérol absorbée par l'organisme.

Limiter les acides gras trans

Les acides gras trans, souvent présents dans les produits de boulangerie industriels, les snacks et les aliments frits, augmentent le cholestérol LDL et abaissent le HDL. Lisez les étiquettes des produits alimentaires et évitez ceux contenant des "huiles partiellement hydrogénées".

Consommer des stérols et stanols végétaux



Les stérols et stanols végétaux, présents dans certains produits enrichis comme les margarines spéciales, peuvent aider à réduire le cholestérol LDL. Ces substances naturelles limitent l'absorption du cholestérol dans l'intestin.



Adopter un régime alimentaire équilibré



Adoptez un régime alimentaire riche en fruits, légumes, grains entiers, poissons, et légumineuses tout en limitant les viandes rouges et les produits transformés. Le régime méditerranéen, par exemple, est réputé pour ses bienfaits cardiovasculaires.



En combinant ces stratégies alimentaires avec un mode de vie actif, il est possible de réduire significativement le cholestérol LDL et de maintenir un cœur en bonne santé. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés.