Burn-out : quel est le secret des auto-entrepreneurs pour l’éviter ?

Les manifestations de l’épuisement professionnel peuvent être d’ordre émotionnel (sentiment d’impuissance, perte de confiance en soi…), cognitif (difficulté de concentration, indécision…), physique (fatigue généralisée, maux de tête…), comportemental (repli, isolement, agressivité…) et motivationnel (désengagement…).

En général, les auto-entrepreneurs sont dépeints comme des bourreaux de travail, qui consacrent plus de temps et d'énergie à leur travail que les employés. Pour gérer leur entreprise, ils restent actifs, même en dehors des heures classiques de travail. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les auto-entrepreneurs ont moins de risque de souffrir d’un burn-out que les salariés. C'est la conclusion d’une étude publiée dans la revue Journal of Business Venturing.

Dans le cadre de ces travaux, une équipe internationale de chercheurs ont suivi 348 auto-entrepreneurs et 1.002 salariés sur une période allant jusqu'à six mois. Ils ont été interrogés avant la pandémie. Selon les résultats, les auto-entrepreneurs sont moins susceptibles de faire un burn-out. Pour connaître leur secret, les scientifiques ont examiné les principaux mécanismes associés à l’épuisement professionnel et à l'engagement dans le travail.

Burn-out : "moins de facteurs de stress quotidiens" pour les auto-entrepreneurs

"Le travail des auto-entrepreneurs semble entraîner moins de facteurs de stress quotidiens, tels que la pression du travail, la pression du temps et les tâches administratives. En outre, l'entrepreneuriat offre un degré élevé d'autonomie. Tout cela conduit à un retour psychologique positif sur l'investissement que font les auto-entrepreneurs. En conséquence, leur travail leur donne non seulement plus d'énergie et un état d'esprit plus positif que les salariés en moyenne, mais ils sont aussi plus heureux et plus satisfaits de leur travail", a expliqué Martin Obschonka, auteur des recherches, dans un communiqué.

Le risque de burn-out augmente quand ils embauchent des salariés

Selon l’équipe, les auto-entrepreneurs ayant une entreprise individuelle, c’est-à-dire sans employés, semblent courir moins de risques de souffrir d’un épuisement professionnel. Cependant, s'ils agrandissent leur entreprise et embauchent des employés, leur probabilité de faire un burn-out augmente. "Si nous pouvons maximiser l'utilité psychologique du travail en tant qu'entrepreneur, cela promet non seulement des avantages personnels dans le secteur entrepreneurial, mais aussi, plus largement, le développement d'entrepreneurs sains, motivés et bien rémunérés qui gèrent leur entreprise, générant collectivement des avantages sociaux et économiques plus larges", a conclu Martin Obschonka.