Burn out : ce trait de caractère augmente vos risques d’en souffrir

L'ESSENTIEL L’exposition au risque de burn out peut concerner les professions d’aide, de soins, de l’enseignement…

Pour prévenir l’épuisement professionnel, il est conseillé de veiller à ce que l’organisation du travail et ses contraintes ne surchargent pas les salariés.

Surcharge de travail, manque d’équité, faibles récompenses… Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue d’un burn out. Selon le psychiatre australien, Gordon Parker, le perfectionnisme peut aussi être responsable d’un surmenage généralisé. C’est ce qu’il a révélé dans des travaux décrits et parus dans un nouveau "guide complet d’auto-assistance" intitulé Burnout : A Guide to Identifying Burnout and Pathways to Recovery (Routledge, 2022).

Les perfectionnistes "se fixent des normes irréalistes et implacables"

Dans un communiqué, le spécialiste a expliqué que le syndrome d'épuisement professionnel était très répandu chez les personnes très performantes sur leur lieu de travail. Cependant, il est de plus en plus fréquent dans la vie privée. "La plupart des gens pensent que le burn out est un trouble lié au travail. En réalité, nous avons découvert que le stress ressenti au travail ou à la maison peut mettre en branle les rouages du burn out", a déclaré Gordon Parker.

"Nos analyses ont indiqué que le burn out peut également se développer en raison de traits de personnalité prédisposés, notamment le perfectionnisme. Les personnes perfectionnistes sont généralement d'excellents travailleurs, car elles sont extrêmement fiables et consciencieuses. Cependant, elles sont également sujettes à l'épuisement professionnel car elles se fixent des normes irréalistes et implacables pour leurs propres performances, qu'il est finalement impossible de respecter", a expliqué le psychiatre.

Les adultes touchés par un burn out "souffrent de dysfonctionnement cognitif"

Gordon Parker a indiqué que les symptômes du burn out étaient "très étendus". "La plupart des gens considèrent l'épuisement professionnel comme une fatigue extrême. Mais les personnes touchées souffrent également de dysfonctionnement cognitif, parfois connu sous le nom de ‘brouillard cérébral’, et de déconnexion avec leurs amis et leur famille, ainsi que de la réduction des performances au travail et des tâches domestiques", a-t-il poursuivi.