Burn-out : l’exercice modéré peut aider à réduire l'épuisement professionnel

L'ESSENTIEL Les employés qui font modérément de l'exercice se sentent moins épuisés émotionnellement que leurs collègues moins actifs, selon une nouvelle étude.

Ils semblent aussi plus satisfaits personnellement au travail.

Autre découverte : une activité de haute intensité n’a pas réduit l’épuisement émotionnel ni amélioré l’accomplissement personnel plus qu’une activité modérée.

Fatigue extrême, migraine, sentiment de doute ou d’insuffisance, insomnie, maux de ventre, anxiété, irritabilité, désengagement au travail… si vous vous reconnaissez dans cette liste, vous présentez peut-être un épuisement professionnel, aussi appelé burn-out.

L’exercice modéré pourrait vous aider à lutter contre ce trouble, selon une étude menée par l’Université du Michigan et publiée dans la revue Journal of Occupational and Environmental Medicine.

L’activité physique protège contre l’épuisement professionnel

Pour comprendre la relation entre l'activité physique et le burn-out, les chercheurs ont interrogé 520 employés à temps plein sur leur activité physique et leur ressenti concernant leur travail ainsi que leur santé. Après ces questionnaires, les volontaires ont été divisés en groupes en fonction de leur niveau d’activité physique (faible, moyenne et élevée) et l’épuisement professionnel (épuisement émotionnel, accomplissement personnel, dépersonnalisation). Parmi les participants, 23 % ont signalé une faible activité, 60 % une activité modérée et 25 % des niveaux d'activité élevés.

Les analyses montrent que les personnes ayant une activité modérée étaient moins épuisées émotionnellement que celles qui ne bougeaient pas ou très peu. De plus, le groupe à faible activité ressentait moins d'accomplissement personnel que les deux autres.

"Les résultats mettent en lumière l’impact positif de l’activité physique sur les perspectives de travail et la satisfaction personnelle", explique Michele Marenus qui a travaillé sur cette étude.

Burn-out : pas la peine de courir un marathon pour observer des bénéfices

Cependant, il ne semble pas nécessaire de se transformer en sportif de haut niveau pour éviter le burn-out : avoir une activité de haute intensité ne diminuait pas l’épuisement émotionnel et n’augmentait pas le sentiment d’accomplissement davantage que l’exercice modéré.

"Nous n'avons pas besoin de nous engager dans des activités folles pour constater des bénéfices, assure la scientifique. Ressentir la pression de le faire peut en réalité avoir un impact négatif", précise l'experte dans un communiqué. Elle recommande ainsi la marche ou le vélo… tout en rappelant qu’une activité modérée a aussi l’avantage d’être plus durable et de présenter moins de risques de blessures.

"Une activité physique modérée à vigoureuse favorise (également) une augmentation du niveau d’une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau", ajoute Michel Marenus. "Aussi connue sous le nom de BDNF, elle améliore des éléments importants comme la santé cérébrale, les fonctions cognitives et la santé mentale. Cette protéine reste élevée dans le cerveau pendant une période après une activité physique modérée à vigoureuse, ce qui peut être bénéfique pour la santé globale d'un individu."