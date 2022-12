Chocolat : «On peut profiter de ses vertus à condition d’en consommer avec modération»

- Pourquoi Docteur : Petits et grands raffolent du chocolat. En 2021, la consommation moyenne en France s’élevait à 13,2 kg par foyer. En plus de ses atouts gustatifs, cet aliment regorge de multiples bienfaits. Mais quelles sont ses propriétés bénéfiques pour la santé ?

Bettina Sarhosoglu : Le chocolat nous remonte le moral ! Après en avoir mangé, on se sent plus apaisé grâce à sa forte teneur en magnésium. Cet "aliment plaisir" contient aussi du tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de la sérotonine, à savoir l’hormone du bonheur. Le tryptophane permet de réguler le stress et l’anxiété.

Manger du chocolat permet également de mieux dormir. Dans le détail, la sérotonine, libérée grâce au tryptophane, se transforme en mélatonine, soit une hormone qui régule les rythmes biologiques. Autre vertu : cet aliment aide à lutter contre la fatigue. Grâce à sa richesse en antioxydants, flavonoïdes et polyphénols, il permet de retrouver de l’énergie. Consommer des friandises chocolatées est aussi bénéfique pour les performances intellectuelles. Ces dernières améliorent la concentration et la mémoire.

Plusieurs études ont montré que le chocolat pouvait réduire le risque d'apparition d'une maladie cardiaque. Est-il réellement bon pour le cœur ?

Pour lutter contre les pathologies cardiaques, il est préférable de manger beaucoup de fruits et légumes, qui sont riches en fibres et en flavonoïdes, plutôt que de consommer du chocolat, qui contient une grande quantité de matières grasses.

Blanc, lait, noir : quel chocolat faut-il privilégier pour rester en bonne santé ?

Lorsque l’on mange cet aliment, notre but est de fondre de plaisir. Ainsi, on peut se tourner vers le type de chocolat que l’on aime le plus. Mais, pour rester en bonne santé, il est recommandé de consommer du chocolat noir qui contient au moins 60 % de cacao. Ce dernier renferme plus de matières grasses, mais il présente moins de sucres.

Plus le chocolat noir sera riche en cacao, plus il sera amer. Quand on n’est pas habitué, cela demande une rééducation du palais. À chaque fois que l’on déguste cet aliment, ils convient d’augmenter progressivement le pourcentage de cacao.

Chocolat : "il est essentiel de le manger en pleine conscience"

Quel est le meilleur moment pour manger du chocolat ?

Il est conseillé de consommer cet "aliment plaisir" au goûter, c’est-à-dire vers 17 heures, car il favorise le sommeil. Cependant, si l’on a besoin de finir son repas par une note sucré, il vaut mieux savourer un petit carré après son déjeuner que de manger une viennoiserie ou une pâtisserie. À chaque fois que l’on consomme du chocolat, il est essentiel de le manger en pleine conscience et de prendre le temps de bien le déguster en l’accompagnant d’un thé, un café ou un fruit.

Quelle quantité de chocolat ne doit-on pas dépasser par jour ?

Si l’on reste modéré, on peut manger du chocolat tous les jours. Il est préférable de consommer cet aliment quotidiennement sans être frustré que de se priver et de se jeter dessus dès que l’on en a l’occasion, ce qui entraîne un rapport malsain avec la nourriture.

On peut profiter de ses vertus à condition d’en consommer avec modération. En clair, il est préconisé de manger deux carrés de chocolat, soit 10 g, par jour pour les femmes et quatre carrés pour les hommes. L’idée est de ne pas dépasser 30 g par jour, sauf si l’on pratique quotidiennement une activité sportive. Si l’on intègre cette consommation de chocolat à une alimentation équilibrée et variée, aucun problème de poids ne se présentera.

Fêtes de fin d'année : "choisir le bon moment pour savourer" le chocolat

Peut-on être accro au chocolat ?

Il est possible de devenir addict au chocolat. Pour lutter contre cette dépendance, on doit limiter le nombre de carrés consommés par jour, par exemple, en se tournant tout d’abord vers un fruit, lors de la collation, avant de manger cet "aliment plaisir". Les personnes souffrant d’une carence en magnésium peuvent commencer par ingérer une poignée d’amandes, qui sont nutritives et rassasiantes, puis finir par du chocolat.

Autre conseil : acheter des carrés de chocolat individuels pour réduire sa consommation. Si l’on a le temps, il convient de miser sur la relaxation, la méditation ou le yoga pour venir à bout de son addiction aux friandises chocolatées.

Manger trop de chocolat peut-il provoquer une crise de foie ?

Dans le milieu médical, une crise de foie causée par une consommation excessive de chocolat n’existe pas. Mais si l’on en ingère trop, il est possible que l’on se sente mal, ballonné, écœuré et que l’on culpabilise.

Pendant les fêtes de fin d’année, on risque plus de céder à la tentation et de manger de nombreux carrés de chocolat. Si l’on reçoit nos proches chez nous, on connaît le menu. Ainsi, on peut anticiper et savoir à quel moment on va déguster du chocolat. Si l’on est invité, il est conseillé de choisir le bon moment pour manger et savourer cet "aliment plaisir".