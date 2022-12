Chocolat noir : des métaux toxiques dans plusieurs marques populaires

L'ESSENTIEL D’après une étude de Santé Publique France, la population française est davantage exposée aux métaux lourds, en comparaison au reste de l’Europe et à l’Amérique du Nord.

La présence des métaux lourds dans l’organisme peut être liée à une consommation importante de produits de la mer, de tabac ou de céréales (contaminées par le cuivre).

13,2 kilos de chocolat par an et par personne : c’est la quantité moyenne de chocolat consommé par les Français. Entre le blanc, le noir et le lait, les Français semblent avoir leur préférence. En effet, nous sommes les plus gros consommateurs de chocolat noir en Europe, d’après des données du Syndicat du chocolat. Ce type de chocolat est considéré comme plus sain, car il est moins riche en sucres. Pourtant, une étude d’une association de consommateurs américaine, Consumer Reports, révèle qu’il ne serait pas vraiment bon pour la santé. Sur 28 tablettes testées, toutes contenaient des métaux lourds, dont le cadmium et le plomb.

Read the full investigation into dangerous heavy metals found in dark chocolate on our site: https://t.co/xr7rDplS7I — Consumer Reports (@ConsumerReports) December 15, 2022

Des métaux lourds présents dans les tablettes de chocolat noir de grandes marques

"Consumer Reports a testé un mélange de marques, y compris des plus petites, telles que Alter Eco et Mast, et des plus familières, comme Dove et Ghirardelli", précisent les auteurs de cet article. Ces marques sont populaires aux États-Unis, mais ils ont aussi analysé des produits disponibles en France, comme Lindt, Tony’s ou Valrhona. Comme il n’existe pas de règle nationale sur la quantité de métaux lourds, les auteurs se sont appuyés sur les limites données par l’État de Californie : 0,5 microgramme de plomb et 4,1 microgrammes de cadmium. Tous les chocolats testés contenaient ces deux métaux mais à des échelles différentes. "Pour 23 tablettes, manger 30 grammes par jour placerait un adulte au-dessus d'un niveau qui, selon les autorités de santé publique et les experts de Consumer Reports, pourrait être nocif, pour au moins un de ces métaux lourds."

Cinq tablettes contenaient des quantités importantes de cadmium et de plomb : Theo 70 %, Trader Joe’s 85 %, Theo 85 %, Lily’s 85 %, Green & Black’s 70 %. Pour cette dernière, les taux étaient supérieurs dans les deux cas au maximum défini par l’Etat de Californie. Cinq tablettes sont considérées comme des choix plus sûrs pour les consommateurs, car leur concentration en métaux lourds est inférieure aux seuils californiens : Mast 80 %, Taza Chocolaté 70 %, Ghirardelli 86 %, Ghirardelli 72 % et Valrhona 85 %.

Pourquoi trouve-t-on des métaux lourds dans le chocolat ?

Cette concentration en métaux lourds serait liée à la forte concentration en cacao des tablettes de chocolat noir. L’association américaine rappelle que ces deux métaux sont présents naturellement dans le sol, or ils peuvent être absorbés par les racines des cacaoyers et ainsi passer dans les fèves. Mais celles-ci pourraient aussi être contaminées après la récolte, à cause d’une pollution par l’air environnant. Ainsi, plus un chocolat est riche en cacao, issu des fèves, plus il serait à risque de contamination par des métaux lourds.

Quelles sont les conséquences des métaux lourds sur la santé ?

L’association Consumer Reports précise que les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les plus fragiles face aux métaux lourds. En effet, ces substances peuvent engendrer des problèmes de développement. "Mais il y a des risques à tous les âges", soulève Tunde Akinleye, un chercheur spécialiste de sécurité alimentaire, à l’origine de cet essai. Selon lui, la consommation de métaux lourds peut générer des troubles du système nerveux, de l’hypertension, une baisse de l’immunité, ou encore des troubles de la fertilité. Pour limiter les risques, mieux vaut baisser sa consommation de chocolat noir et adopter une alimentation variée, qui peut permettre de limiter les conséquences des métaux lourds sur la santé.