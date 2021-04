Chocolat de Pâques : avec modération, bon pour le cœur et le cerveau

L'ESSENTIEL Avec modération, le chocolat aide à garder les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé.

Consommer régulièrement du chocolat avec au moins 60% de cacao améliore l’attention.

Trop calorique, sa consommation excessive conduit à la prise de poids, à boucher les artères et provoque des reflux gastro-œsophagien.

Le week-end de Pâques est l’occasion de procéder à la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat. Souvent présenté comme trop calorique, trop sucré, le chocolat peut également s’avérer un bon allié pour notre santé. L’une des raisons est à trouver du côté de la poudre de cacao, riche en flavonoïdes qui sont des antioxydants connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et le vieillissement prématuré des cellules.

Un à deux carrés de chocolat par jour

Manger du chocolat est bon pour le cœur. Une consommation qui, si elle reste modérée à raison d’une fois par semaine, réduit le risque d’apparition d’une maladie cardiaque. Dans une étude publiée le 22 juillet dernier dans l’European Journal of Preventive Cardiology, des chercheurs américains ont montré que le chocolat aide à garder les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé. Les résultats de ces analyses ont montré que consommer du chocolat une fois par semaine est associé avec une diminution de 8% du risque de maladie coronarienne. Un abus de cet aliment conduit à des excès caloriques et peut conduire à boucher les artères et provoquer des maladies cardiovasculaires.

Pour capter au mieux les bienfaits du chocolat, il faut viser ceux qui ont un fort pourcentage en fève de cacao qui réduit le risque d’accident cardiovasculaire. Plus un chocolat est concentré en fève de cacao plus il est riche en minéraux, comme le magnésium. Le chocolat noir contient au moins 30 % de cacao alors que le chocolat au lait en contient 20 %. Le chocolat blanc, fabriqué exclusivement avec le beurre de cacao, n’en contient pas du tout. La Fédération française de cardiologie conseille ainsi de consommer un à deux carrés de chocolat par jour.

Une meilleure attention

Le chocolat permet de booster les capacités cognitives. En 2016, une étude parue dans la revue Appetite a suggéré que consommer régulièrement du chocolat avec au moins 60% de cacao améliore l’attention. Les chercheurs ont même observé chez les consommateurs réguliers une meilleure mémoire visuelle, une meilleure organisation, ainsi qu'une meilleure mémoire du travail. Leurs capacités de raisonnement étaient également meilleures comparées à celles des personnes qui ne consommaient que rarement ou pas du tout de chocolat. L’auteur principal de l’étude avance même des avantages perceptibles au quotidien, comme mieux se souvenir d'un numéro de téléphone, d’une liste d'achats, ou de renforcer ses capacités multitâches. Les flavanols de cacao sont encore montrés comme les responsables de ces bienfaits.

Le chocolat contient également plusieurs substances qui servent à lutter contre la dépression. On y trouve notamment de la sérotonine qui est prescrite contre les dépressions. Une étude datant du 29 juillet 2019, publiée dans la revue Depression & Anxiety suggère que les personnes qui consomment du chocolat noir ont 70% de symptômes dépressifs en moins. Les chercheurs ajoutent ne pas avoir trouvé de lien causal mais simplement observationnel. “Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre le lien : cela pourrait être le fait que la dépression réduit l’envie de chocolat des individus ou d’autres facteurs, qui pourraient diminuer la probabilité que les gens soient déprimés et mangent du chocolat noir dans le même temps”, a écrit Sarah Jackson, auteure principale de l’étude.

Attention aux excès

Attention à l’excès de chocolat qui est mauvais pour la santé. Trop calorique, sa consommation excessive conduit à la prise de poids et à boucher les artères. Le chocolat peut également conduire au reflux gastro-œsophagien, surtout s’il est consommé le soir. Le beurre de cacao favorise le relâchement du sphincter supérieur.