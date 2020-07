Manger du chocolat est bon pour le cœur

L'ESSENTIEL Manger du chocolat une fois par semaine aide à garder les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé.

Le chocolat contient des nutriments sains pour le cœur tels que les flavonoïdes, les méthylxanthines, les polyphénols et l'acide stéarique qui peuvent réduire l'inflammation et augmenter le bon cholestérol.

Qui a dit que le chocolat était forcément mauvais pour la santé ? Des chercheurs du Baylor College of Medicine à Houston (Etats-Unis) avancent que manger du chocolat au moins une fois par semaine réduit le risque d’apparition d’une maladie cardiaque. Cette affirmation est le résultat d’une étude publiée le 22 juillet dans l'European Journal of Preventive Cardiology, une revue de la Société européenne de cardiologie.

Du chocolat, une fois par semaine

“Notre étude suggère que le chocolat aide à garder les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé”, affirme le docteur Chayakrit Krittanawong, auteur principal de l’étude. L’idée de l’étude est venue de l’observation de précédentes recherches qui ont montré les bienfaits de l’aliment à base de cacao. “Dans le passé, des études cliniques ont montré que le chocolat est bénéfique à la fois pour la tension artérielle et la muqueuse des vaisseaux sanguins, replace le chercheur. Je voulais voir si cela affecte ou non les vaisseaux sanguins alimentant le cœur (les artères coronaires). Et si c'est le cas, est-ce bénéfique ou nocif ?”

Pour l’étude, l’équipe de scientifiques a analysé les résultats des études des cinq dernières décennies en examinant l'association entre la consommation de chocolat et la maladie coronarienne. Au total, cela a concerné six études et 336 289 personnes qui ont détaillé leur consommation de chocolat. Après 9 ans, 14 043 participants ont développé une maladie du cœur et 4 667 ont subi une crise cardiaque.

Attention aux excès

Pour que les bienfaits du chocolat se ressentent, il ne faut pas en abuser. Les résultats de ces analyses ont montré que consommer du chocolat une fois par semaine est associé avec une diminution de 8% du risque de maladie coronarienne. “Le chocolat contient des nutriments sains pour le cœur tels que les flavonoïdes, les méthylxanthines, les polyphénols et l'acide stéarique qui peuvent réduire l'inflammation et augmenter le bon cholestérol (lipoprotéine de haute densité ou cholestérol HDL)”, ajoute le docteur Krittanawong.

Se goinfrer de chocolat est à l’inverse mauvais pour la santé. Un abus de cet aliment conduit à des excès caloriques et peut conduire à boucher les artères et provoquer des maladies cardiovasculaires. Il convient donc de rester raisonnable et d’en consommer avec modération. D’autres études doivent être réalisées pour déterminer quel type de chocolat doit être privilégié et dans quelles quantités. “Des quantités modérées de chocolat semblent protéger les artères coronaires, mais il est probable que de grandes quantités ne le font pas, balance le docteur Chayakrit Krittanawong. Les calories, le sucre, le lait et la graisse dans les produits disponibles dans le commerce doivent être pris en compte, en particulier chez les diabétiques et les personnes obèses.”