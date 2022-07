Du chocolat pour un cœur en bonne santé

L'ESSENTIEL Mangez du chocolat une fois par semaine pour prendre soin de vos vaisseaux sanguins au niveau du coeur.

Le chocolat contient des nutriments bons pour le cœur comme les flavonoïdes, les méthylxanthines, les polyphénols et l'acide stéarique, qui peuvent réduire l'inflammation et augmenter le bon cholestérol.

Pourquoi le chocolat serait-il mauvais pour la santé ? Des chercheurs du Baylor College of Medicine de Houston ont suggéré que manger du chocolat au moins une fois par semaine peut réduire le risque de maladie cardiaque. C’est le résultat d'une étude parue dans l'European Journal of Preventive Cardiology, un journal de la Société européenne de cardiologie.

Du chocolat, une fois par semaine

"Nos recherches montrent que le chocolat aide à maintenir les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé", a déclaré l'auteur principal, le Dr Chayakrit Krittanawong. L'idée de cette étude est venue de l'examen de recherches antérieures montrant les avantages de la nourriture à base de cacao. "Dans le passé, des études cliniques ont montré que le chocolat est bon à la fois pour la tension artérielle et pour la muqueuse des vaisseaux sanguins, a relaté le chercheur. Je voulais voir s'il affecte les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur (artères coronaires). Si oui, est-ce bénéfique ou nocif ?"

Pour le savoir, l'équipe de scientifiques a colligé les résultats d'études menées au cours des cinq dernières décennies, en se concentrant sur la relation entre la consommation de chocolat et les maladies coronariennes. Au final, six études et 336 289 personnes ayant détaillé leur consommation de chocolat ont été impliquées. Neuf ans plus tard, 14 043 participants avaient développé une maladie cardiaque et 4 667 ont eu une crise cardiaque.

Attention aux excès

Pour que les bienfaits du chocolat se fassent sentir, il ne faut pas en abuser. Les résultats de ces analyses ont indiqué que manger du chocolat une fois par semaine était associé à une réduction de 8 % du risque de maladie coronarienne. "Le chocolat contient des nutriments sains pour le cœur tels que des flavonoïdes, des méthylxanthines, des polyphénols et de l'acide stéarique, qui peuvent diminuer l'inflammation et augmenter le bon cholestérol (lipoprotéine de haute densité ou cholestérol HDL)", a ajouté le médecin.

Dévorer trop de chocolat est par contre mauvais pour la santé. L'abus de cet aliment peut entraîner un surplus calorique et contribuer à obstruer les artères et déclencher des maladies cardiovasculaires. Il est donc recommandé de rester raisonnable et d’en consommer avec modération. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quel type de chocolat doit être privilégié et en quelle quantité. "Des portions raisonnables de chocolat semblent protéger les artères coronaires, mais de grandes quantités peuvent ne pas le faire", explique le Dr Chayakrit Krittanawong. Les calories, le sucre, le lait et les matières grasses des produits disponibles dans le commerce doivent être pris en compte, en particulier chez les personnes atteintes de diabète et d'obésité."