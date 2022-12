Vêtements Shein : 15 % d'entre eux contiennent des polluants toxiques pour la santé

L'ESSENTIEL Cinq articles testés par Greenpeace dépassent les limites réglementaires de teneur en produits chimiques fixées par l’UE de 10.000 %.

Sept Français sur dix indiquent être prêts à arrêter d'acheter de la fast-fashion, selon un sondage Ifop

La fast-fashion, qui induit une mode jetable et des produits à faible coût, n’a pas qu’un impact délétère sur l’environnement. L’effet sur la santé n’est également pas anodin.

Des taux records de phtalates dans les chaussures Shein

D’après un rapport de Greenpeace Allemagne, 15 % des produits du site chinois Shein, testé par l’ONG, contiennent des produits chimiques dangereux "à des teneurs supérieurs aux limites réglementaires fixées par l’Union Européenne", indique Reporterre qui précise que ce sont les chaussures qui sont les plus toxiques :

"Plus de 100.000 mg/kg de phtalates ( catégorie de plastifiants) ont été trouvé dans cinq bottes ou chaussures alors que le réglement européen REACH exige une teneur inférieur à 1.000 mg/kg."

Or il est prouvé que les phtalates sont nocifs pour notre santé car ils peuvent, par exemple, interférer avec notre système hormonal et provoquer des allergies. Outre les phtalates, pas moins de quinze produits (32 %) contenaient "des produits chimiques dangereux en quantités inquiétantes", ajoute Greenpeace Allemagne.

Les produits toxiques menacent la santé des consommateurs et des travailleurs

Dans la liste fournie par l’ONG, on retrouve en effet des métaux lourds et du PaHs qui sont cancérigènes et peuvent affecter le cerveau, le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques et respiratoires.

Pour arriver à ces résultats, Greenpeace a acheté 42 vêtements et des chaussures sur des sites de Shein en Europe et 5 autres articles dans un magasin éphémère de la marque à Munich, en Allemagne.

Outre l’impact sur les consommateurs, Greenpeace alerte sur l’effet nocif pour la santé des travailleurs de la marque tout au long de la chaîne de production de ces produits :

"L'UE doit faire appliquer ses lois sur la protection de l'environnement et des consommateurs, y compris pour les commerçants en ligne, et renforcer considérablement REACH. Car les produits chimiques qui sont potentiellement cancérigènes en Allemagne lorsqu'on porte un textile, le sont encore plus pour les ouvriers des usines de Shein en Chine. Les produits chimiques dangereux doivent être interdits par la loi dans toute la production textile", demande Viola Wohlgemuth, experte en protection des ressources au sein de Greenpeace.