Diabète : un bon suivi aide à prévenir les risques de perdre la vue

L'ESSENTIEL La rétinopathie diabétique est une complication du diabète qui touche 50% des patients diabétiques de type 2.

Sans suivie, elle peut entrainer une perte de la vision.

Des médecins rappellent ainsi l'importance de proposer un suivi oculaire régulier chez les diabétiques.

La rétinopathie diabétique est une complication du diabète. Plus de la moitié des personnes touchées par le diabète de type 2 en souffrent. Cette maladie qui menace la vision des patients, reste difficile à dépister.

Un article paru dans la revue Diabetes Technology & Therapeutics, rappelle l’importance d'un suivi oculaire et la sensibilisation des malades à ce trouble silencieux qui peut conduire à la cécité. Il préconise entre autres des contrôles réguliers de la vue.

Rétinopathie diabétique : une complication silencieuse au début

Un diabète non contrôlé à d’importantes répercussions sur le corps, comme les reins, les nerfs ainsi que les yeux. “Les gens ne sont généralement pas motivés à agir jusqu'à ce que leur vision soit menacée, ce qui correspond généralement au moment où ils pourraient développer une rétinopathie diabétique à un stade avancé”, déplore l'auteur de l'article Dr Thomas Gardner du Caswell Diabetes Institute.

L’excès de sucre dans le sang fragilise la paroi des capillaires des yeux, entraînant une perte d'étanchéité puis la rupture ou l'éclatement des vaisseaux rétiniens. Ce qui peut entraîner de graves troubles de la vision. Le médecin rappelle ainsi qu’il est essentiel pour les diabétiques de bien contrôler leur glycémie et par effet domino leur alimentation pour réduire leurs risques de rétinopathie diabétique.

La rétinopathie diabétique se développe sans laisser apparaître de symptômes dans ses premiers stades. C’est pourquoi l’expert appuie les recommandations de l'American Diabetes Association. Il faudrait que les adultes atteints de diabète de type 2 passent un examen de la vue dès la découverte de la maladie. Pour les personnes touchées par un diabète de type 1, le test de vue doit avoir lieu dans les cinq ans suivant le diagnostic.

Un dépistage de la rétinopathie tous les deux ans

En France, les professionnels de santé recommandent de faire un fond d'oeil - examen qui permet le dépistage de la rétinopathie diabétique - tous les deux ans pour l'ensemble des patients diabétiques. Il y a deux exceptions :

en cas de diabète et/ou de pression artérielle mal contrôlés, un examen au moins annuel est nécessaire ;

pour la femme enceinte diabétique (hors diabète gestationnel), il est recommandé un dépistage avant la grossesse, puis trimestriel et en post-partum.

"Il est important de noter que les adolescents et les jeunes adultes présentent un risque plus élevé, principalement en raison de la difficulté à contrôler leur diabète", précise l'expert américain.

Il souligne également que la vue et la glycémie ne doivent pas être les seuls points de vigilance lors des soins. "Les personnes atteintes de diabète doivent avoir des examens de santé réguliers pour s'assurer que leur tension artérielle est normale et que tous leurs organes fonctionnent correctement. Il est essentiel d'établir un bon contrôle sur toutes les facettes du diabète", ajoute-t-il.

Diabète : des médicaments pour éviter la rétinopathie diabétique ?

L'effet du diabète sur la rétine n’est pas complètement compris. Toutefois, les chercheurs qui ont fait le point sur les connaissances actuellement, notent que plusieurs médicaments offrent des pistes intéressantes.



"En particulier, ceux qui aident à contrôler la pression artérielle et les niveaux de lipides, y compris les inhibiteurs du SGLT2, les agonistes des récepteurs du GLP-1 et le fénofibrate, peuvent aider à ralentir la progression de la rétinopathie diabétique. Cependant, ceux-ci sont généralement prescrits par des médecins et non par des ophtalmologistes", précisent les auteurs dans un communiqué.



"Bien que ces médicaments aient été développés pour traiter d'autres troubles, y compris les maladies rénales, les maladies cardiaques et l'hypercholestérolémie, des études en cours ont montré qu'ils peuvent réduire le risque de perte de vision chez les patients diabétiques", ajoute Dr Gardner.