Diabète, AVC, inflammation... une mauvaise santé vasculaire fait vieillir le cerveau

L'ESSENTIEL Une IA a déterminé l’âge de cerveaux d’humain à parmi de leurs IRM cérébraux.

Des chercheurs ont découvert que les cerveaux jugés les plus âgés étaient ceux de patients atteints de diabète, de maladies des petits vaisseaux cérébraux, d’inflammation ou encore ayant eu un AVC.

En revanche, un mode de vie sain, incluant de l’exercice physique régulier, était lié à des cerveaux d'apparence plus jeune.

Actuellement, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’âge est le plus grand facteur de risque, mais pas le seul. Il y a aussi le manque d’activité physique, le surpoids, le tabagisme, l’abus d’alcool, etc.

Diabète, AVC, inflammation : des facteurs de risque de la démence

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Alzheimer's & Dementia, la santé vasculaire serait aussi un grand facteur de risque. En effet, grâce à un outil d’intelligence artificielle (IA), des scientifiques ont découvert que le diabète, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les maladies des petits vaisseaux cérébraux ou encore l'inflammation accélèrent le vieillissement du cerveau.

Pour étudier le lien entre santé vasculaire et démence, les scientifiques ont demandé à une IA d’analyser les IRM cérébraux de 739 personnes âgées, en moyenne, de 70 ans afin de déterminer l’âge de leur cerveau. En parallèle, des analyses de sang ont été réalisées pour mesurer les lipides, le glucose et l'inflammation. Enfin, les participants ont également effectué des tests cognitifs et renseigné certaines de leurs habitudes de vie, comme l’exercice physique.

Résultats : l’IA a déterminé un âge moyen de 71 ans chez les participants. Néanmoins, après analyse par les chercheurs, ceux-ci ont découvert que le diabète, les AVC, les maladies des petits vaisseaux cérébraux et l'inflammation étaient liés à des cerveaux jugés plus âgés par l’IA. En revanche, un mode de vie sain, incluant de l’exercice physique régulier, était lié à des cerveaux d'apparence plus jeune.

L’importance de la santé vasculaire pour protéger le cerveau

“L'étude montre que les facteurs qui affectent négativement les vaisseaux sanguins peuvent également être liés à des cerveaux d'apparence plus âgée, ce qui montre à quel point il est important de garder ses vaisseaux sanguins en bonne santé, de protéger son cerveau, en s'assurant, par exemple, que son taux de glucose sanguin reste stable”, indique Anna Marseglia, principale auteure de l'étude, dans un communiqué.

À l’avenir, les chercheurs souhaitent poursuivre leurs recherches pour mieux comprendre les différences entre les femmes et les hommes en ce qui concerne, notamment, les facteurs socioculturels. “L'année prochaine, nous lancerons une étude pour comprendre comment la santé sociale aux âges moyen et avancé, ainsi que le sommeil et le stress, influencent la résilience cérébrale, en mettant l'accent sur les facteurs de santé des femmes”, conclut Anna Marseglia.